У керівницта УАФ продовжуються проблеми із законом. Місяць тому львівський суд відправив до СІЗО президента асоціації Андрія Павелка без можливості внесення застави.

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Причиною стала підозра у корупції під час будівництва заводу з виробництва штучної трави для полів. Керівництво асоціації підозрюють у розкраданні бюджетних коштів.

Тепер же вирок дістався і генерального секретаря УАФ Юрія Запісоцького. Суд обрав запобіжний захід чиновнику у вигляді тримання під вартою строком на два місяці.

Запісоцький має пробути у СІЗО до 13 вересня. Раніше Юрій уникав судових засідань під виглядом викликів у ТЦК та проходження військово-лікарняної комісії.

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Раніше суд встановив запобіжний захід Павелку та Запісоцькому у вигляді двох місяців арешту. Проте за них була внесена застава у розмірі майже 20 мільйонів гривень. Пізніше, коли голову УАФ таки заарештували, застава була перерахована на користь держави.