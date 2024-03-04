После избрания нового руководства УАФ освободили из-под стражи бывших руководителей. Сначала вышел из СИЗО Андрей Павелко, а через несколько дней бывший генеральный секретарь УАФ Юрий Записоцкий.

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Синхронное освобождение экс-руководителей УАФ

Оба чиновника проходят по делу охищении средств на строительстве завода по изготовлению искусственной травы для футбольных полей.

Сейчас завершилось досудебное расследование в производстве. Оба фигуранта следствия знакомятся с материалами дела.

Отметим, что Юрий Записоцкий был направлен в СИЗО еще в середине июля прошлого года. Чиновник находился под стражей более семи месяцев. Перед этим Записоцкий под разными предлогами избегал судебных заседаний. Суд изменил меру пресечения на содержание под стражей.

Напомним, что 25 января 2024 года Андрея Шевченко избрали новым президентом УАФ, а генеральным секретарем стал Игорь Грищенко. Предыдущему руководству на Конгрессе было выражено недоверие из-за ряда коррупционных скандалов.