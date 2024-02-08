Лідер Руха був близьким до переїзду у Туреччину: чому зірвався трансфер

Ще один талановитий український футболіст міг продовжити свою кар'єру за кордоном. Мова йде про одного з лідерів львівського Руха Юрія Климчука.

26-річний нападник потрапив у сферу інтересів турецького Хатайспора. Клуб Суперліги хотів орендувати Юрія Климчука з опцією викупу футболіста.

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Однією ногою вже був у Туреччині

Перемовини вже йшли до хепі-енду, але зірвали у самому фіналі перемовин. Клуби не змогли вдарити по руках щодо суми компенсації за нападника львівського Руха.

Львів'яни хотіли виручити за одного зі своїх провідних гравців понад 2 мільйони євро. Але Хатайспора така сума не влаштувала.

Відзначимо, що Климчук має чинний контракт із Рухом до кінця червня 2026-го року.

Тому Климчук залишився у розташуванні "жовто-чорних", з якими наразі готується до другої частини сезону УПЛ-2023/2024 у Словенії.

Вже 25 лютого Рух домашнім матчем проти житомирського Полісся розпочне для себе футбольний 2024-й рік. Це буде протистояння 6-ї та 3-ї команд УПЛ. Наразі між клубами різниця у 6 балів на користь дебютанта першості – 32 проти 36-ти у підопічних Віталія Пономарьова.

До слова, 10 лютого у команди Пономарьова заплановані два спаринги – проти Горіци та Прімор’єма.

Слід додати, що чимало чуток про футболістів Руха з'являється в українській пресі, яка сватає їх за кордон. Вже була інформація про Квасницю, Сапугу, який серйозно травмувався на зборах, Слюбика та інших.

Що відомо про футбольне життя Юрія Климчука