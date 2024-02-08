26-летний нападающий попал в сферу интересов турецкого Хатайспора. Клуб Суперлиги хотел арендовать Юрия Климчука с опцией выкупа футболиста.
Стоит внимания "Полный абсурд": нападающий Шахтера отреагировал на вбросы о побеге из донецкого клуба из-за войны
Одной ногой уже был в Турции
Переговоры уже шли к хеппи-энду, но сорвали в самом финале переговоров. Клубы не смогли ударить по рукам относительно суммы компенсации за нападающего львовского Руха.
Львовяне хотели выручить за одного из своих ведущих игроков более 2 миллионов евро. Но Хатайспора такая сумма не устроила.
Отметим, что Климчук имеет действующий контракт с Рухом до конца июня 2026-го года.
Поэтому Климчук остался в расположении "желто-черных", с которыми сейчас готовится ко второй части сезона УПЛ-2023/2024 в Словении.
К слову, 10 февраля у команды Пономарева запланированы два спарринга – против Горицы и Приморьема.
Следует добавить, что немало слухов о футболистах Руха появляется в украинской прессе, которая сватает их за границу. Уже была информация о Кваснице, Сапуге, который серьезно травмировался на сборах, Слюбика и других.
Что известно о футбольной жизни Юрия Климчука
- Выступает за Рух с февраля 2019-го года. До этого был игроком Стали, которую покинул летом 2018-го.
- С момента перехода превратился из новичка в лидера "желто-черной" семьи. Может сыграть, как на острие, так и на обоих флангах атаки.
- В футболке львовского клуба провел уже 110 матчей – 41 гол и 13 ассистов.
- В текущем сезоне-2023/2024 Климчук принял участие в 14 поединках львовян, в которых отметился 5 мячами и 2 голевыми передачами.