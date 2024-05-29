Заспівали оду легенді: фанати Ліверпуля довели Клоппа до сліз на прощальній зустрічі

Юрген Клопп провів останній захід перед вболівальниками Ліверпуля, щоб підбити підсумки своєї роботи. У свою чергу фанати вирішили щемливо віддячити німцю на успішний період.

Після закінчення сезону 2023-2024 Ліверпуль змінив головного тренера. Німець Юрген Клопп залишив команду після майже дев'яти років роботи.

До теми Плакав весь стадіон: фанати Ліверпуля влаштували емоційне прощання з Юргеном Клоппом

Фанати викликали сльози у Клоппа

Тренер став улюбленцем мерсисайдської публіки. Фанати влаштували йому тепле прощання в останній грі на "Енфілді". Тепер же Клопп провів зустріч із вболівальниками та медіа у великій концертній залі.

Щемливим моментом стала відеонарізка найкращих епізодів за участю Клоппа в Ліверпулі. Після її завершення натовп почав співати пісню, присвячену Юргену. Від цього німець навіть не стримав сліз.

Відео реакції Клоппа на пісню фанатів:

Читайте також Настав час прощатись: слова Юргена Клоппа перед останнім матчем Ліверпуля

Нагадаємо, що за свою кар'єру в Ліверпулі Клопп здобув вісім трофеїв, серед яких були перемоги в АПЛ та Лізі чемпіонів. У головному єврокубку "червоні" взагалі тричі за п'ять років грали у фіналі.

Цього сезону Ліверпуль посів третє місце в чемпіонаті Англії та оформив повернення в Лігу чемпіонів після річної паузи. Наступником Клоппа на тренерському містку став нідерландець Арне Слот, який до цього керував Феєнордом.