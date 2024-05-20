Англійський Ліверпуль, офіційно повідомив про призначення на посаду головного тренера команди Арне Слота. Нідерландський фахівець узгодив всі деталі з мерсисайдцями і вже найближчим часом розпочне роботу у таборі "червоних".

Читайте також Плакав весь стадіон: фанати Ліверпуля влаштували емоційне прощання з Юргеном Клоппом

Арне Слот очолив Ліверпуль

Контракт англійського клубу зі Слотом набуде чинності 1 червня, після того, як тренер отримає дозвіл на роботу в Британії. Умови контракту з 45-річним фахівцем не називаються.

На посаді головного тренера Ліверпуля Слот замінить Юргена Клоппа, який учора провів свій прощальний матч на чолі "червоних". Німець очолював команду з осені 2015 року.

Довідка. Для Слота Ліверпуль стане четвертим клубом у тренерській кар'єрі. Раніше він працював із Камбууром, АЗ Алкмаар і Феєнордом.

Минулий сезон АПЛ Ліверпуль з 82 очками завершив на третьому місці в турнірній таблиці. Під керівництвом Клоппа мерсисайдці виграли вісім трофеїв, серед яких чемпіонство в АПЛ та перемога в Лізі чемпіонів.