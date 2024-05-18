Юрген Клопп покине посаду головного тренера Ліверпуля, у якому працював 9 років, наприкінці сезону-2023/2024. Він хоче взяти річну перерву від тренерської діяльності.
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Остання пресконференція Юргена Клоппа як наставника "мерсисайдців"
Тренер зазначив, що мав найнапруженіший тиждень в його житті, оскільки він прощався з багатьма людьми.
У минулому було дуже багато чудових моментів і зараз ми не повинні вдавати, що це звичайний тиждень, тому що це не так. Але з іншого боку, нас чекає останній матч сезону. Я дуже прагматична людина і часто намагаюся просто себе врятувати. Після наступного матчу на нас чекає відпустка і для мене вона буде зовсім не такою, як зазвичай. Розуміючи, що наступний матч буде зовсім інший, атмосфера буде зовсім іншою, вчора гравці "по-своєму" попрощалися зі мною. Ми влаштували невеличке барбекю. Все було класно,
– розповів Клопп.
Зокрема він додав, що у вівторок прощався з персоналом клубу, а у неділю буде прощання на стадіоні. Крім того, він протягом тижня дуже багато прощався і було багато емоційних моментів.
"Я не знаю точно, скільки футболок я підписав минулого тижня, але їх було достатньо. Хоча, не впевнений, що їх вистачить всім, але це частина справи. Я взагалі не думаю, що це приємно, але, якщо ти прощаєшся, не відчуваючи смутку чи болю, то це означає, що час проведений разом був неправильним, а ми чудово провели цей час, тому було зрозуміло, що буде важко. Я знаю, що далі також буде важко", – зазначив Юрген Клопп.
За наявною інформацією, Клоппа замінить тренер Феєнорда Арне Слот.