В чемпіонаті Англії підійшов до завершення сезон 2023-2024. Бронзовим призером турніру став Ліверпуль, який після річної перерви повернувся в Лігу чемпіонів, пише 24 Канал.

До теми Настав час прощатись: слова Юргена Клоппа перед останнім матчем Ліверпуля

Щемливе прощання з Клоппом

Цього літа мерсисайдці вперше з 2015 року змінять головного тренера. Юрген Клопп залишив Ліверпуль після майже дев'яти років яскравої роботи.

В останньому матчі німця на "Енфілді" фанати влаштували Юргену тепле та емоційне прощання. Перед грою проти Вулверхемптона вболівальники виклали на трибунах силует Клоппа та слово "Jurgen", а також серце у кольорах німецького прапора.

Як "Енфілд" прощався із Клоппом:

Після матчу тренер довго не залишав поле, співаючи разом з фанатами та обіймаючись з гравцями. Сам Ліверпуль подарував позитивні емоції на прощання Клоппу, вигравши 2:0 у Вулверхемптона завдяки голам Макаллістера та Кванси.

Відеоогляд матчу Ліверпуль – Вулверхемптон:

Кар'єра Юргена Клоппа в Ліверпулі

Німець очолив команду у жовтні 2015 року й у дебютний сезон вийшов з нею у фінал Ліги Європи. Загалом на чолі мерсисайдців Клопп провів 490 матчів – 299 перемог, 109 нічиї та 83 поразки.

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На чолі Ліверпуля Клопп виграв вісім трофеїв, серед яких чемпіонство в АПЛ та перемога в Лізі чемпіонів. Разом із Юргеном мерсисайдці тричі виходили у фінал Ліги чемпіонів. Очікується, що наступником німця в Ліверпулі стане тренер Феєнорда Арне Слот.