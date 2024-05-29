По окончании сезона 2023-2024 Ливерпуль сменил главного тренера по окончании сезона 2023-2024. Немец Юрген Клопп покинул команду после почти девяти лет работы, пишет 24 Канал.

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Фанаты вызвали слезы у Клоппа

Тренер стал любимцем мерсисайдской публики. Фанаты устроили ему теплое прощание в последней игре на "Энфилде". Теперь же Клопп провел встречу с болельщиками и медиа в большом концертном зале.

Трогательным моментом стала видеонарезка лучших эпизодов с участием Клоппа в Ливерпуле. После ее завершения толпа начала петь песню, посвященную Юргену. От этого немец даже не сдержал слез.

Видео реакции Клоппа на песню фанатов:

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Напомним, что за свою карьеру в Ливерпуле Клопп получил восемь трофеев, среди которых были победы в АПЛ и Лиге чемпионов. В главном еврокубке "красные" вообще трижды за пять лет играли в финале.

В этом сезоне Ливерпуль занял третье место в чемпионате Англии и оформил возвращение в Лигу чемпионов после годичной паузы. Преемником Клоппа на тренерском мостике стал голландец Арне Слот, который до этого руководил Фейеноордом.