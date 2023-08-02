"Нам доведеться з цим змиритися": тренер топ-клубу розчарований трансферами у Саудівську Аравію

Юрген Клопп поділився своїми думками щодо трансферної кампанії Саудівської Аравії. Наставнику не до вподоби те, що відбувається наразі із футболом.

Юргену Клопу не імпонує, що зірки світового футболу переходять до Саудівської Аравії. Німецький наставник зазначив, що європейський футбол загнаний у глухий кут.

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Складна конкуренція

Саудівська Аравія продовжує втілювати у життя свій неймовірний план – залучити до своєї ліги якнайбільше зірок світового футболу. Все це робиться для того, аби зробити азійську першість більш привабливою, що саудитам, яким у реалізації задуманого дуже допомагають їхні гроші, поки прекрасно вдається зробити. Ба більше, УЄФА уже навіть розглядає варіант із тим, аби залучити клуби із Саудівської Аравії до єврокубків, що є новаторським рішенням.

Проте не усі в захваті від трансферної кампанії саудитів. Зокрема, своє невдоволення висловив головний тренер гранду світового футболу Ліверпуля Юрген Клопп. Німецький фахівець виокремив перехід до Саудівської Аравії свого колишнього підопічного Садіо Мане. Коуч "мерсисайдців" завуальовано зазначив, що сенегалець пішов на значне пониження у класі, а пояснити мотивів дій вінгера він не здатен. До того ж Клопп переконаний, що європейському футболу складно щось змінити у нинішніх реаліях: "Вплив Саудівської Аравії на трансфери величезний. Цей вплив позначається і на нас, але нам доведеться з цим змиритися".

Я не знаю, що пішло не так. Коли він ішов, він був на висоті, був у дійсно хорошій формі. Він ішов, будучи гравцем світового класу. Може, позначилися нові обставини, нові очікування. Я не говорив про це з Садьйо. Аль-Наср? Садьйо– дуже горда людина, подивимось, як усе складеться,

– сказав Клопп.

Зірки світового футболу, які перебрались у Саудівську Аравію

Аль-Іттіхад – Карім Бензема, Н'Ґоло Канте, Жота.

Аль-Хілаль – Каліду Кулібалі, Рубен Невеш, Мусса Марега, Сергій Мілінковіч-Савіч.

Аль-Наср – Давід Оспіна, Кріштіану Роналду, Таліска, Марцело Брозовіч, Садіо Мане.

Аль-Ахлі – Едуар Менді, Роберто Фірміно, Ріяд Марез, Аллан Сен-Максімен.

Аль-Іттіфак – Джордан Хендерсон