Юргену Клопу не импонирует, что звезды мирового футбола переходят в Саудовскую Аравию. Немецкий наставник отметил, что европейский футбол загнан в тупик.

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Сложная конкуренция

Саудовская Аравия продолжает претворять в жизнь свой невероятный план – привлечь в свою лигу больше звезд мирового футбола. Все это делается для того, чтобы сделать азиатское первенство более привлекательным, чем саудитам, которым в реализации задуманного очень помогают их деньги, пока прекрасно удается сделать. Более того, УЕФА уже даже рассматривает вариант с тем, чтобы привлечь клубы из Саудовской Аравии в еврокубки, являющееся новаторским решением.

Однако не все в восторге от трансферной кампании саудитов. В частности, свое недовольство выразил главный тренер гранда мирового футбола Ливерпуля Юрген Клопп. Немецкий специалист выделил переход в Саудовскую Аравию своего бывшего подопечного Садио Мане. Коуч "мерсисайдцев" завуалированно отметил, что сенегалец пошел на значительное понижение в классе, а объяснить мотивы действий вингера он не способен. К тому же Клопп убежден, что европейскому футболу сложно что-то изменить в нынешних реалиях: "Влияние Саудовской Аравии на трансферы огромно. Это влияние сказывается и на нас, но нам придется с этим смириться".

Я не знаю, что пошло не так. Когда он уходил, он был на высоте, был в действительно хорошей форме. Он шел, будучи игроком мирового класса. Может, сказались новые обстоятельства, новые ожидания. Я не говорил об этом с Садьей. Аль-Наср? Садьо – очень гордый человек, посмотрим, как все сложится,

– сказал Клопп.

Напомним. Криштиану Роналду наоборот в восторге под трансферной политики саудитов. Португалец отмечал, что европейский футбол упал в уровне, а вот Саудовская Аравия подарит фанатам больше конкуренции.

Звезды мирового футбола, перебравшиеся в Саудовскую Аравию