Жахливий епізод стався на матчі плей-офф Кубка Лібертадорес. Марсело без негативних намірів зламав ногу супернику ворожої команди.

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Складний момент в житті

Флуміненсе, за який виступає Марсело, зустрівся із аргентинським Аргентінос Хуніорс (1:1) в рамках 1/8 фіналу найпрестижнішого клубного турніру в Південній Америці. Колишня зірка Реалу й не міг подумати перед матчем, що усі камери будуть сфокусовані на ньому, а саме на його сльозах. Діло в тому, що на 58-ій хвилині зустрічі бразильський захисник став автором жахливої травми гравця аргентинського колективу Лусіано Санчеза. За збігом обставин футболіст Аргентінос Хуніорс поставив ногу під прямим кутом під Марсело, який переніс свою вагу не неї, рухаючи із м'ячем. Інцидент відбувся зовсім випадково, проте у наслідку – перелом гомілки.

Відео страшного епізоду:

Складності ситуації додає те, що, скоріш за все, це внутрішньосуглобовий перелом, адже відбувся він не по середині кістки, а в коліні, що робить складним оперативне втручання і наступне відновлення. Слід дізнатися чи не пошкодилися внаслідок цього перелому інші структури всередині коліна,

– написав про епізод лікар Дмитро Бабелюк.

Варто відзначити, що після зіткнення із суперником Марсело відразу ж зупинив гру, а згодом схопився за голову та розплакався відразу на футбольному полі. Пізніше бразильський захисник, який за епізод отримав червону картку, вибачився перед Санчесом та побажав тому здоров'я : "Сьогодні я мав дуже складний момент на полі. Я ненавмисно завдав травми своєму товаришеві. Хочу побажати тобі, Лучіано, якнайшвидшого одужання".

Нагадаємо. Марсело відомий своїми виступами за збірну Бразилії та мадридський Реал. У стані "вершкових" захисник провів 546 матчів, у яких забив 38 голів та віддав 103 асисти. З "королівським" клубом Марсело 5 разів ставав переможцем Ліги чемпіонів, а також неодноразово вигравав усі внутрішні іспанські титули.