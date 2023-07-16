Саудівська Аравія підірвала трансферний ринок Європи, запросивши до своїх клубів топ-гравців. Першим дзвіночком став переїзд Роналду до Аль-Насра, за яким хлинув цілий потік зірок.

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Wild-кард від УЄФА

Масова міграція зірок на Близький Схід змусила УЄФА замислитися над майбутнім Ліги чемпіонів. Щоб утримати зірок першого рівня, а відповідно і збільшити глядацький інтерес, футбольні функціонери розглядають можливість запровадження вайлд-карду для саудівських клубів. Це дозволить залишити в Лізі чемпіонів гравців, які обрали азійську лігу.

Варто також нагадати, що Ліга чемпіонів, починаючи з сезону 2024/2025, матиме зовсім інший формат. Більше не буде групового етапу, а лише єдина група з 36 команд, які розділені на чотири кошики. Кожна команда зіграє проти восьми інших команд (вдома та на виїзді). Тому цілком можливо, що УЄФА вирішить запросити до числа обраних арабські клуби.

Така реформа турніру дозволить уболівальникам насолоджуватися грою своїх кумирів в Лізі чемпіонів навіть після переїзду до Саудівської Аравії. Тож цілком ймовірно, що Кріштіану Роналду знову боротиметься за перемогу в головному турнірі Європи.

До слова. Кріштіану Роналду очолює список гвардійців та бомбардирів Ліги чемпіонів. На рахунку зіркового португальця 183 матчі та 140 голів. В активі Крішті 5 трофеїв переможця ЛЧ (4 – з Реалом, 1 – з Манчестер Юнайтед).