З ювілеєм: матч проти Челсі став 1000-им для Юргена Клоппа на тренерському містку
21 січня 2023, 17:05Читать новость на русском
Німецький фахівець Юрген Клопп вже маститий у тренерській справі. Німецький коуч за цей час встиг потренувати три професійні клуби.
Центральний матч 21-го туру АПЛ між Ліверпулем та Челсі (0:0) став ювілейним для Юргена Клоппа. Також поєдинок став дебютним у Англії для Михайла Мудрика.
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Юрген Клопп за свою кар'єру очолював Майнц, Боруссію Дортмунд та Ліверпуль. Свій перший поєдинок у якості головного тренера Клопп провів у 2001 році. На тренерському містку свого дебютного клубу німець провів 270 поєдинків, "джмелів" вивів на поле у 319 матчах, а з "мерсисайдцями" зіграв поки що 411 ігор.До речі, Юрген Клопп може покинути Ліверпуль уже влітку 2023 року.
Кар'єра Юргена Клоппа
- За свою кар'єру німецький фахівець виграв чимало трофеїв. З Майнцом, який він очолив у 2001 році, Клоппу не вдалось тріумфувати у жодному турнірі. Ба більше, клуб під керівництвом Клоппа вилетів з Бундесліги. Німець ще рік протренерував Майнц, але повернути команду на вершину йому не вдалось.
- А от у наступних клубах німця справи пішли краще. Клопп після невдач у Майнці очолив Боруссію у 2008 році, яка на той час фінішувала на 13-му місці у Бундеслізі. Справи "джмелів" з німецьким коучем пішли вгору. Клопп з командою двічі ставав чемпіоном Німеччини, одного разу переміг у Кубку Німеччини та двічі підняв над головою Суперкубок Німеччини. Також Боруссія виходила у фінал Ліги Чемпіонів, але тоді "джмелям" не вдалось виграти турнір.
- Перемога Клоппа у Лізі Чемпіонів чекала його у Ліверпулі, який німець очолив у 2015 році. У своєму першому сезоні в Англії німець фінішував з "мерсисайдцями" на 6-му місці, та потім команда підіймалась тільки вище. Клопп з Ліверпулем вигравав Лігу Чемпіонів, Суперкубок УЄФА, клубний чемпіонат світу, чемпіонат Англії, Кубок Англії, Суперкубок Англії та Кубок англійської ліги.