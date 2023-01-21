Англійський колектив націлений на придбання Марко Ройса. Сам головний тренер "червоних дияволів" Ерік Тен Хаг зацікавлений в угоді з гравцем.
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Агенти Ройса уже відвідували манчестерське дербі, де і зустрілись з Тен Хагом. Контракт німецького півзахисника з Боруссією завершується влітку 2023 року, тому англійський колектив має усі шанси підписати Ройса задарма. Марко у Дортмунді отримує 12 мільйонів євро на рік.
Позиція Ройса поки що не розголошується. Невідомо чи гравець вирішить покинути рідну Німеччину, чи обере підвердити статус відданого гравця та завершити кар'єру в Дортмунді. Також 33-річний гравець має часті проблеми з травмами, через які він неодноразово вилітав на довгий термін, а ще й пропускав великі турніри.
Кар'єра Марко Ройса
- У 2012 році німець змінив менхенгладбаську Боруссію на дортмундську. Від того часу Ройс проводить у команді уже 11 рік та став символом "джмелів". За "жовто-чорних" гравець провів 250 матчів, у яких відзначився 110 разів.
- Через свою криштальність гравець пропустив 4 великі турніри збірної Німеччини. ЧС-2014, який Бундестім таки виграла, Євро-2016, Євро-2020 та ЧС-2022. Гравець зміг зіграти за збірну Німеччини на ЧС-2018, але тоді їм не вдалось подолати груповий етап.