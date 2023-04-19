З прицілом на Олімпіаду-2026: Юрай Санітра – головний тренер чоловічих збірних України

Словацький фахівець Юрай Санітра продовжить працювати в українському біатлоні. Тепер він відповідатиме за усі чоловічі збірні України з біатлону.

Президент Федерації біатлону Іван Крулько виконав свою обіцянку та залишив на посаді головного тренера чоловічої збірної Юрая Санітру. Проте 62-річний словак отримав додаткове навантаження. Відтепер він буде відповідати за весь цикл підготовки біатлоністів – від юніорів до дорослих спортсменів.

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Отримав повну довіру президента

Усі тренери чоловічих збірних України працюватимуть за єдиною методикою, яку куруватиме Санітра. Про це розповів президент Федерації біатлону України Іван Крулько.

Санітра – відповідальний не лише за команду "А" чоловічу, але й команду "Б" та юніорів. Усі працюють під його керівництвом і за його планом. І всі тренери розуміють, що вони не є автономними, є головний тренер, задачі якого повинні виконувати і так має відбуватися тренувальний процес. Ті, хто в нас юніори, вони мусять розуміти свою перспективу, а головний тренер - бачити їх через тренерів, спілкуючись про їхні кондиції, можливості і залучати до головної команди,

– зазначив Крулько.

Головний тренер збірної отримав повний карт-бланш на весь олімпійський цикл, тобто до кінця сезону 2025/26.

Ми вважаємо, що Юрай Санітра дійсно дав поштовх для плеяди молодих спортсменів. Вони під його керівництвом ростуть, зростають, показують результати. Домовилися з Санітрою, що він працює цей олімпійський цикл – після Олімпіади-2026 зробимо аналіз і будемо приймати рішення. Але я точно можу сказати, що до Олімпіади, якщо нічого не відбудеться надзвичайного, Юрай Санітра працюватиме з чоловічою командою,

– заявив Крулько.

Старшим тренером чоловічої команди "Б" у наступному сезоні буде Олександр Кравченко, який очолював жіночу біатлонну збірну.

Зазначимо, що Юрай Санітра працює з чоловічою збірною України (команда "А") з 2016 року. У сезоні 2020/21 словак також тренував жіночу збірну України.

Раніше ми повідомляли, що старшим тренером жіночої збірної України став Микола Зоц. У наступному сезоні тренерський штаб розраховує на 12 біатлоністок.