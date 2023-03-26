У новому біатлонному сезоні жіночу збірну України готуватиме до виступів новий тренерський штаб. Про це повідомив президент федерації біатлону Іван Крулько.

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В жіночій команді планується омолодження

Нинішній наставник жіночої збірної Олександр Кравченко залишить свою посаду. Ім'я його наступника стане відомо у квітні. Скоріше за все, це буде український спеціаліст.

Стосовно жіночої команди, то в нас буде новий тренерський штаб. Але по прізвищах ми оголосимо після засідання тренерської ради та президії Федерації біатлону України, яка повинна ці рішення затвердити. Буде некоректно оголошувати до цього, але в жіночій команді планується по складу омолодження і по тренерам будуть зміни. Це будуть вітчизняні спеціалісти. Президія ФБУ має відбутися в першій половині квітня,

– розповів Крулько.

Щодо чоловічої збірної, то її продовжить тренувати словак Юрай Санітра.

Якщо ми говоримо про чоловічу збірну, то Юрай Санітра продовжить роботу. Ми йому довіряємо в тій методиці, яку він проводить. Багато спортсменів молодих явно зросли– це важливо,

– розповів Крулько.

Зазначимо, що Олександр Кравченко очолив збірну України в березні 2022 року. Його попередник Урош Велепець залишив цю посаду та увійшов до тренерського штабу чоловічої команди Німеччини. Серед ймовірних наступників Кравченка називають екстренерку збірних України Надію Бєлову.