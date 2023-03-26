У новому біатлонному сезоні жіночу збірну України готуватиме до виступів новий тренерський штаб. Про це повідомив президент федерації біатлону Іван Крулько.
Читайте також Без медалей, але з призовими: скільки заробили українські біатлоністи на Кубку світу-2023
В жіночій команді планується омолодження
Нинішній наставник жіночої збірної Олександр Кравченко залишить свою посаду. Ім'я його наступника стане відомо у квітні. Скоріше за все, це буде український спеціаліст.
Стосовно жіночої команди, то в нас буде новий тренерський штаб. Але по прізвищах ми оголосимо після засідання тренерської ради та президії Федерації біатлону України, яка повинна ці рішення затвердити. Буде некоректно оголошувати до цього, але в жіночій команді планується по складу омолодження і по тренерам будуть зміни. Це будуть вітчизняні спеціалісти. Президія ФБУ має відбутися в першій половині квітня,
– розповів Крулько.
Щодо чоловічої збірної, то її продовжить тренувати словак Юрай Санітра.
Якщо ми говоримо про чоловічу збірну, то Юрай Санітра продовжить роботу. Ми йому довіряємо в тій методиці, яку він проводить. Багато спортсменів молодих явно зросли– це важливо,
– розповів Крулько.
Зазначимо, що Олександр Кравченко очолив збірну України в березні 2022 року. Його попередник Урош Велепець залишив цю посаду та увійшов до тренерського штабу чоловічої команди Німеччини. Серед ймовірних наступників Кравченка називають екстренерку збірних України Надію Бєлову.
- Нагадаємо, що за підсумком біатлонного сезону жіноча команда не здобула жодної медалі на Кубку світу.
- Українки замкнули топ-10 у заліку Кубка націй з біатлону, втримавши квоту в п'ять спортсменок на наступний сезон.
- Найкращий результат в особистих гонках на КС сезону 2022/23 показала Юлія Джима – 11 місце в спринті на етапі в Нове-Мєсто.