Німець замість німця: Ліверпуль віднайшов заміну Клоппу, який ще може врятуватись проти Реала

"Мерсисайдці" задумуються над новим етапом в історії свого клуба. Проте Юрген Клопп все ще може зберегти свою прописку в Ліверпулі.

На пост головного тренера "мерсисайдців" може прийти співвітчизник Юргена Клоппа. Доля чинного тренера Ліверпуля вирішиться у матчі-відповіді 1/8 фіналу ЛЧ проти Реала.

Варте уваги Слава Богу, що ми не граємо з ним щотижня, – Клопп після божевільного матчу з Реалом

Останній шанс

Діло в тому, що справи "червоних" у поточному сезоні йдуть далеко не найкращим чином. В Англійській Прем'єр-лізі Ліверпуль посідає аж восьме місце у турнірній таблиці. У Кубку Англії команда вилетіла від Брайтона на стадії 1/16 фіналу, а в Кубку англійської ліги поступились Манчестер Сіті ще в 1/8. Також "мерсисайдці" розгромно відлетіли від Реала (5:2) у першому матчі плей-офф Ліги чемпіонів, що і змусило керівництво Ліверпуля задуматись про майбутнє Клоппа в команді.

Раніше Юрген і сам повідомляв про свій можливий відхід з команди, проте німецький фахівець натякав, що раніше літа нічого вирішуватись не буде. Зараз ж зазначається, що "днем ікс" для Клоппа стане матч-відповідь проти Реала, в якому німцю з командою прийдеться стрибнути вище своєї голови. Керівництво Ліверпуля уже має варіант з потенційною заміною Клоппу – це головний тренер Баварії Юліан Нагельсманн, контракт якого з "пивоварами" чинний до 2026-го року.

Юрген Клопп у Ліверпулі