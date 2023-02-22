Німець замість німця: Ліверпуль віднайшов заміну Клоппу, який ще може врятуватись проти Реала
Джерело:Caughtooffside
"Мерсисайдці" задумуються над новим етапом в історії свого клуба. Проте Юрген Клопп все ще може зберегти свою прописку в Ліверпулі.
На пост головного тренера "мерсисайдців" може прийти співвітчизник Юргена Клоппа. Доля чинного тренера Ліверпуля вирішиться у матчі-відповіді 1/8 фіналу ЛЧ проти Реала.
Варте уваги Слава Богу, що ми не граємо з ним щотижня, – Клопп після божевільного матчу з Реалом
Останній шанс
Діло в тому, що справи "червоних" у поточному сезоні йдуть далеко не найкращим чином. В Англійській Прем'єр-лізі Ліверпуль посідає аж восьме місце у турнірній таблиці. У Кубку Англії команда вилетіла від Брайтона на стадії 1/16 фіналу, а в Кубку англійської ліги поступились Манчестер Сіті ще в 1/8. Також "мерсисайдці" розгромно відлетіли від Реала (5:2) у першому матчі плей-офф Ліги чемпіонів, що і змусило керівництво Ліверпуля задуматись про майбутнє Клоппа в команді.
Раніше Юрген і сам повідомляв про свій можливий відхід з команди, проте німецький фахівець натякав, що раніше літа нічого вирішуватись не буде. Зараз ж зазначається, що "днем ікс" для Клоппа стане матч-відповідь проти Реала, в якому німцю з командою прийдеться стрибнути вище своєї голови. Керівництво Ліверпуля уже має варіант з потенційною заміною Клоппу – це головний тренер Баварії Юліан Нагельсманн, контракт якого з "пивоварами" чинний до 2026-го року.
Юрген Клопп у Ліверпулі
- Німецький фахівець очолив "мерсисайдців" у 2015-му році. Завершив перший сезон з Ліверпулем на шостому місці в АПЛ, проте згодом справи йшли у Клоппа і команли тільки краще.
- Юргену з "червоними" вдалось виграти усі внутрішні англійські трофеї, а саме: чемпіонат Англії, Кубок Англії, Суперкубок Англії та Кубок англійської ліги.
- Також німецький фахівець з Ліверпулем вигравав Лігу чемпіонів, яка до того йому не підкорювалась, Суперкубок УЄФА та клубний чемпіонат світу.
- Перебуваючи на чолі "мерсисайдців" Клопп провів свій 1000-ий поєдинок в якості професійного головного тренера команди.