Англійський клуб класно розпочав поєдинок із двох голів у ворота Тібо Куртуа. Не обійшлось без помилки бельгійського голкіпера у другому взятті воріт. Але далі забивали виключно футболісти Реала. Дублі Вінісіуса Жуніора, Каріма Бензема та гол Мілітао принесли перемогу Реалу – 2:5.

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Клопп: На старті другого тайму Ліверпуль пропустив жахливий гол, який змінив гру

Мадридський клуб перед матчем-відповіддю вже однією ногою вступив у чвертьфінал. Ліверпулю буде вкрай складно у столиці Іспанії.

Після поєдинку головний тренер "мерсисайдців" Юрген Клопп прокоментував поразку своєї команди та наголосив на помилках під час пропущених голів.

"Ми не дограли у кожному з 5-ти пропущених м'ячів, це очевидно. Треба захищатися значно краще. Ніхто не накрив Вінісіуса, коли він забивав перший гол. Це дивовижно, адже у нього фантастичний удар. У перерві була розмова, але на старті другого тайму Ліверпуль пропустив жахливий гол, який змінив гру", – сказав Клопп.

Після цього пішла ідеальна гра для Реала. Суперник домінував, а нам не пощастило забити третій гол. Реал завжди карає за помилки, ця команда не пробачає огріхів. Ліверпуль діяв так само як і в інших матчах, але Реал – одна із найкращих команд світу. Слава Богу, що ми не граємо з ним щотижня,

– зізнався німецький наставник.

Тренер англійському клубу не дуже вірить в успіх його команди у матчі-відповіді, адже забити бодай три голи у ворота Реала у Мадриді, при цьому не припустивши, буде майже нереально. Однак підопічні Клоппа поїдуть в Іспанію із завданням перемогти. Команда буде ризикувати, чим можуть скористатись "вершкові".

"Я бачу, що люди думають, що такий підсумок може зашкодити нам, але це лише результат одного матчу. Ми повинні зробити висновки з цієї невдачі. Ліверпуль добре увійшов в гру, продемонстрував свою найкращу версію в сезоні. Тепер ми хочемо зробити це ще раз. Ми не можемо дозволити, щоб це вплинуло на решту сезону", – розповів Клопп.

"Третій гол Реала став ключовим"

На думку німецького спеціаліста, третій гол Реала на старті другого тайму від Мілітао став ключовим.

"Третій гол Реала став ключовим. Цей момент усе змінив. Коли рахунок став 2:2, це не дуже вплинуло на хід гри, але третій гол... Першим тайм був чудовий від обох команд, але нікому не хочеться пропускати голи. Вболівальники були щасливі, але в другому таймі все стало значно складніше", – відповів Клопп.

Ліверпуль продовжує перебувати у кризовому стані. В АПЛ "мерсисайдці" йдуть лише на 8-му місці, маючи після 24-х турів 35 балів.

У поточному сезоні команду Клоппа просто не впізнати. З кожним провальним матчем тренерське крісло під Юргеном хитається все більше.

До слова, матч-відповідь у Лізі чемпіонів проти Реала відбудеться 15 березня. Перед цим на Ліверпуль чекають чотири поєдинки АПЛ – проти Крістал Пелес, Вулверхемптона, МЮ та Борнмута.