Ліверпуль – Реал 2:5

Голи: Нуньєс, 4, Салах, 14 – Вінісіус, 21, 36, Мілітао, 47, Бензема, 55, 67.

Головним матчем 1/8 фіналу Ліги чемпіонів 2022-2023 варто назвати битву Ліверпуля та Реала, пише 24 канал. Ці команди грали між собою у минулому фіналі турніру і тоді мадридці здобули мінімальну перемогу.

Як це було Онлайн-трансляція матчу Ліверпуль – Реал

Тепер же доля звела їх на першій стадії плей-офф. "Червоні" проводять не надто вдалий сезон, знаходячись в середині таблиці АПЛ. Реал же виглядав краще, але у чемпіонській гонці в Ла Лізі він є андердогом, відстаючи на 8 очок від Барселони.

Парад фейлів від воротарів

Ліверпуль почав з місця в кар'єр і вже до 14 хвилини забив двічі. Спочатку Нуньєс п'ятою замкнув простріл від Салаха, а пізніше гол супернику подарував Куртуа.

Бельгієць не приборкав м'яч у своєму майданчику, подарувавши його єгиптянину, який добив снаряд у ворота. Втім після цього у Реала знайшлись сили перевернути гру і це вдалось команді Анчелотті із блискавичною ефективністю.

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Почав великий камбек Вінісіус, який до перерви оформив дубль. На 21 хвилині бразилець точно пробив з-під захисника в нижній кут воріт Аліссона. А перед перервою бразильський воротар повторив фейл свого візаві.

Вибиваючи м'яч від своїх воріт, Беккер влучив у Вінісіуса. М'яч від бразильця залетів у ворота, що дозволило йому оформити дубль. А вже після перерви Реал почав банально знущатись із суперника.

Неймовірний камбек Реала

Гарне становище гостям забезпечив гол Мілітао на початку другого тайму. Захисник відгукнувся на подачу Модрича зі стандарту і головою пробив повз Аліссона.

Такий рахунок змусив Ліверпуль відкриватись і йти в атаку. Суттєвого зиску це господарям не принесло, а ось Реал вдало ловив суперника на контратаках.

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Бензема нокаутує Ліверпуль

Спочатку Родріго та Бензема влаштували красиву перепасовку перед карним майданчиком. Як підсумок, француз за допомогою рикошету від захисника точно пробив по воротах.

А на 67 хвилині Карім нокаутував "червоних". Вінісіус вибіг у контрвипад і вивів Бензема сам-на-сам із кіпером опонента. Нападник хитнув Аліссона і вразив вже поржні ворота суперника.

По суті цей гол остаточно поставив хрест на перспективах Ліверпуля. Підопічні Клоппа не змогли відіграти хоча б один гол, тому на "Сантьяго Бернабеу" поїдуть по суті в ролі туристів. Шансів розгромити Реал на виїзді майже нема, особливо у такого кризового Ліверпуля.

Відеоогляд матчу Ліверпуль – Реал: