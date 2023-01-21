РБ Лейпциг – Баварія 1:1
Голи: Хальстенберг, 52 – Чупо-Мотінг, 37
Вже у першій 10-хвилинці гості могли відкрити рахунок. М'яч після удару Гнабрі сколихнув стійку воріт Лейпцига, пише 24 канал.
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На 37-й хвилині Баварія таки забила. Чупо-Мотінг замкнув передачу на дальню стійку від Гнабрі. Нападник мюнхенського клубу фактично заніс м'яч у сітку володінь Бласвіха. Ось так рахунок став 0:1.
Хоча мюнхенці могли лідирувати у рахунку дещо раніше. Суддя після перегляду VAR скасував гол від Горецки.
На перерву команди пішли за мінімальної переваги у рахунку гостей із Мюнхена 0:1.
Щоправда, на старті другого тайму Лейпциг зрівняв цифри на табло домашнього стадіону 1:1. Невпевнена гра у захисті закінчилась точним ударом впритул від Хальстенберга.
Лаймер завдавав удар по воротах новачка Баварії Зоммера – над поперечиною.
Баварія відповіла пострілом від Мюллера – м'яч розминувся зі стійкою.
Лейпциг та Баварія розійшлись миром 1:1.
- Навіть нічия не завадила Баварії зійти з вершини – 35 очок після 16 турів.
- Лейпциг із 29 балами замикає трійку лідерів Бундесліги. Між ними розташувався Фрайбург – 30 пунктів.