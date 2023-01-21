29-річний атакувальний півзахисник звернувся до фанатів Марселя через свій акаунт у твітері. Маліновський оригінальною публікацією вирішив привітати уболівальників із перемогою "провансальців" в 1/16 фіналу Кубка Франції (1:0). Переможний гол у зустрічі забив Маттео Гендузі.

Варто побачити Маліновський ледь не зламав стійку воріт суперника: традиційна гармата зі штрафного – відео

Хороший початок кар'єри у Марселі

Руслан виклав фрагмент відео з фільму "Таксі". Схоже, що український легіонер порівняв успішний та швидкий шлях Марселя у Кубку зі швидкістю культового таксі у стрічці.

Цікаво й те, що події якраз знімались у французькому місті Марсель, де грає однойменний клуб.

До зустрічі в 1/8,

– підписав Маліновський.

Пресслужба французького клубу відреагувала на таке привітання українця. Марсель відповів на публікацію футболіста GIF-ю із самим Русланом, який показує усім сердечко складене з пальців.

Маліновський привітав фанатів із перемогою: дивіться відео

Нагадаємо, що Маліновський орендований Марселем в Аталанти до кінця сезону-2022/2023. Однак в орендній угоді є обов'язкова опція викупу футболіста. Очікується, що клуб із Бергамо отримає за українця 10 мільйонів євро.

Після переходу у Францію Руслан вже встиг провести 3 матчі за Марсель. У поєдинку проти Ренна українець був близький, щоб забити дебютний гол за нову команду. Але стійка взяла на себе потужну гармату Маліновського зі штрафного.