Не дивлячись на перемогу Німеччини над Коста-Рикою (4:2) у третьому турі чемпіонату світу, "Бундестім" не вдалось вийти у плей-офф турніру. Перед тим німці поступились збірній Японії (2:1) та зіграли внічию з іспанцями (1:1).

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Неспроможність футболіста

Йозуа Кімміх картає себе за ганебний виступ команди. Вважає, що він може стати символом невдач збірної Німеччини:

"Боюся, наш виліт буде асоціюватися з моїм ім'ям. Я прийшов до збірної у 2016 році. Раніше Німеччина багато років поспіль на великих турнірах була щонайменше у півфіналі. А тепер ми двічі поспіль вилетіли на чемпіонаті світу вже на груповій стадії. Минулого року вибули на Євро в 1/8 фіналу. Це зовсім не те, чого б хотілося. Це найгірший день у моїй кар'єрі. Мої гра та результати – це теж неспроможність. Побоююся, що після такого можу провалитися до психологічної ями", – розповідає розчарований футболіст.

Останнє досягнення збірної Німеччини датується 2014 роком. Тоді "Бундестім" вдалось виграти мундіаль у Бразилії. Після того їхні результати поступово погіршувались: