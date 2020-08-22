Перемога "Севільї" у фіналі Ліги Європи дозволила визначити коло команд, які можуть бути суперником донецького "Шахтаря" у Лізі чемпіонів наступного сезону.

Як переможець Ліги Європи, "Севілья" потрапила у перший кошик при жеребкуванні Ліги чемпіонів. "Шахтар" же у другому кошику, пише 24 канал.

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Поки відомі 26 команд з 32, які виступлять у груповому етапі Ліги чемпіонів. Це впливає і на формування кошиків при жеребкуванні. Поки відомі лише команди, які будуть в першому кошику.

З першого кошика "Шахтарю" можуть випасти англійський "Ліверпуль", іспанські "Реал" чи "Севілья", німецька "Баварія", італійський "Ювентус", французький ПСЖ чи португальський "Порту". В першому кошику також російський "Зеніт", але українські та російські команди розводять при жеребкуванні.

У третьому кошику при жеребкуванні будуть італійські "Інтер" та "Лаціо", а також німецький "РБ Лейпциг".

У четвертому кошику точно будуть французький "Ренн" та турецький "Істанбул Башакшехір".

До теми: Ліга чемпіонів 2020/2021: хто вже гарантував собі участь у груповому етапі

Невизначеними є місця нідерландського "Аякса", італійської "Аталанти", французького "Марселя", бельгійського "Брюгге", німецької "Боруссії" (Менхенгладбах) та російського "Локомотива". Ці команди гарантували собі участь у груповому етапі Ліги чемпіонів, але їх місце в кошику під час жеребкування буде визначатися тим, які ще команди зможуть пройти кваліфікацію.

Для прикладу, у кваліфікації виступає португальська "Бенфіка". Якщо команда пройде кваліфікацію, то вона буде у другому кошику. Якщо ж португальський клуб не зуміє подолати цей етап, то у другий кошик підніметься "Аякс".

Натомість у другому кошику при жеребкуванні будуть іспанські "Барселона" та "Атлетіко", англійські "Манчестер Сіті", "Манчестер Юнайтед" та "Челсі", а також німецька "Боруссія" (Дортмунд). Тож з цими командами "Шахтар" у групі точно не зіграє.

Жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів відбудеться 1 жовтня. Перші матчі – 20 та 21 жовтня.