Победа "Севильи" в финале Лиги Европы позволила определить круг команд, которые могут быть соперником донецкого "Шахтера" в Лиге чемпионов следующего сезона.

Как победитель Лиги Европы, "Севилья" попала в первую корзину при жеребьевке Лиги чемпионов. "Шахтер" же во второй корзине, пишет 24 канал.

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Пока известны 26 команд из 32, которые выступят в групповом этапе Лиги чемпионов. Это влияет и на формирование корзин при жеребьевке. Пока известны только команды, которые будут в первой корзине.

С первой корзины "Шахтеру" могут выпасть английский "Ливерпуль", испанские "Реал" или "Севилья", немецкая "Бавария", итальянский "Ювентус", французский ПСЖ или португальский "Порту". В первой корзине также российский "Зенит", но украинские и российские команды разводят при жеребьевке.

В третьей корзине при жеребьевке будут итальянские "Интер" и "Лацио", а также немецкий "СБ Лейпциг".

В четвертой корзине точно будут французский "Ренн" и турецкий "Истанбул Башакшехир".

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Неопределенные места нидерландского "Аякса", итальянской "Аталанты", французского "Марселя", бельгийского "Брюгге", немецкой "Боруссии" (Менхенгладбах) и российского "Локомотива". Эти команды гарантировали себе участие в групповом этапе Лиги чемпионов, но их место в корзине при жеребьевке будет определяться тем, какие еще команды смогут пройти квалификацию. Например, в квалификации выступает португальская "Бенфика". Если команда пройдет квалификацию, то она будет во второй корзине. Если же португальский клуб не сумеет преодолеть квалификацию, то во вторую корзину поднимется "Аякс".

Зато во второй корзине при жеребьевке будут испанские "Барселона" и "Атлетико", английские "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед" и "Челси", а также немецкая "Боруссия" (Дортмунд). Поэтому с этими командами "Шахтер" в группе точно не сыграет.

Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов состоится 1 октября. Первые матчи – 20 и 21 октября.