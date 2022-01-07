Європейський клуб розірвав контракт із українським чемпіоном світу

Український хавбек Микола Мусолітін залишив польський клуб Лехія із Гданська. Контракт розірваний за обопільною згодою сторін.

22-річний Мусолітін грав за польський клуб із початку 2021 року. Він провів 7 матчів чемпіонат Польщі, у яких віддав 1 гольову передачу.

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Цього сезону Екстракляси Лехія займає 5 рядок у турнірній таблиці, набравши 33 бали.

Що відомо про Мусолітіна