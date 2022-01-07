22-річний Мусолітін грав за польський клуб із початку 2021 року. Він провів 7 матчів чемпіонат Польщі, у яких віддав 1 гольову передачу.
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Цього сезону Екстракляси Лехія займає 5 рядок у турнірній таблиці, набравши 33 бали.
Що відомо про Мусолітіна
- Мусолітін перебрався до Польщі з латвійської Вальмієри взимку 2021 року.
- 22-річний футболіст є вихованцем Чорноморця, на його рахунку 70 матчів у футболці "моряків" у період з 2016 до 2019 року. Не виключено, що молодий гравець знову опиниться у рідному клубі, ставши частиною нового проекту Романа Григорчука в Одесі.
- Також він ставав одним із чемпіонів світу у складі збірної України U-20 під керівництвом нинішнього наставника "синьо-жовтих" Олександра Петракова.