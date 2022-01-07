22-летний Мусолитин играл за польский клуб с начала 2021 года. Он провел 7 матчей чемпионата Польши, в которых отдал 1 голевую передачу.
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В этом сезоне Экстраклясы Лехия занимает 5 строчку в турнирной таблице, набрав 33 балла.
Что известно про Мусолитина
- Мусолитин перебрался в Польшу из латвийской Вальмиеры зимой 2021 года.
- 22-летний футболист является воспитанником Черноморца, на его счету 70 матчей в футболке "моряков" в период с 2016 по 2019 год. Не исключено, что молодой игрок снова окажется в родном клубе, став частью нового проекта Романа Григорчука в Одессе.
- Также он становился одним из чемпионов мира в составе сборной Украины U-20 под руководством нынешнего наставника "сине-желтых" Александра Петракова.