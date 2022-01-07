22-летний Мусолитин играл за польский клуб с начала 2021 года. Он провел 7 матчей чемпионата Польши, в которых отдал 1 голевую передачу.

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В этом сезоне Экстраклясы Лехия занимает 5 строчку в турнирной таблице, набрав 33 балла.

Что известно про Мусолитина