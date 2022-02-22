Європа перебуває на межі війни, – легенда футболу Лінекер про загострення ситуації в Україні

Колишній нападник збірної Англії з футболу Гарі Лінекер емоційно відреагував на дії Володимира Путіна щодо України. Ексфутболіст заявив, що Європа живе на межі війни.

Лінекер про дії Росії

Легенда футболу Гарі Лінекер поділився думкою на своїй сторінці у твітері. Колишній футболіст Тоттенхема зробив жорстку заявку у сторону очільника Кремля.

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На його думку, Європа близька до початку військових дій.

Європа перебуває на межі війни. Люди – це чудові створіння. Після мільйонів років еволюції вони отримали достатньо розуму, щоб бути страшенно тупими,

– написав Лінекер.

Також колишній англійський футболіст поширив на свою сторінку допис Володимира Кличка про міцність України.

Збройні сили України готові дати відсіч ворогу будь-якої миті, адже ми під надійним захистом наших військових. Міжнародні партнери підтримують Україну і підготували пакет нищівних економічних санкцій проти Росії. Тому навіть якщо Кремль наважиться піти у наступ – він отримає достойну відсіч.Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та віримо в ЗСУ!

Все почалось увечері 21 лютого, коли Володимир Путін скликав засідання Радбезу, після чого він виступив із відеозверненням, у якому заявив, що Росія визнає так звані "псевдореспубліки" на окупованому Донбасі. Згодом глава Кремля підписав укази про це.

Реакція спортивного світу

Хто такий Гарі Лінекер