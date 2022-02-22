Європа перебуває на межі війни, – легенда футболу Лінекер про загострення ситуації в Україні
Джерело:твітер Гаррі Лінекера
Колишній нападник збірної Англії з футболу Гарі Лінекер емоційно відреагував на дії Володимира Путіна щодо України. Ексфутболіст заявив, що Європа живе на межі війни.
Лінекер про дії Росії
Легенда футболу Гарі Лінекер поділився думкою на своїй сторінці у твітері. Колишній футболіст Тоттенхема зробив жорстку заявку у сторону очільника Кремля.
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На його думку, Європа близька до початку військових дій.
Європа перебуває на межі війни. Люди – це чудові створіння. Після мільйонів років еволюції вони отримали достатньо розуму, щоб бути страшенно тупими,
– написав Лінекер.
Також колишній англійський футболіст поширив на свою сторінку допис Володимира Кличка про міцність України.Важливо! Збройні сили України готові дати відсіч ворогу будь-якої миті, адже ми під надійним захистом наших військових. Міжнародні партнери підтримують Україну і підготували пакет нищівних економічних санкцій проти Росії. Тому навіть якщо Кремль наважиться піти у наступ – він отримає достойну відсіч.
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Все почалось увечері 21 лютого, коли Володимир Путін скликав засідання Радбезу, після чого він виступив із відеозверненням, у якому заявив, що Росія визнає так звані "псевдореспубліки" на окупованому Донбасі. Згодом глава Кремля підписав укази про це.
Реакція спортивного світу
- Українські спортсмени відреагували на такі останні новини у країні. Також підтримали Україну багато іноземних атлетів, серед яких є найтитулованіший російський тенісист Євген Кафельников.
- На футбольних матчах в Англії та Болгарії фанати розтягнули синьо-жовтий прапор.
- Легенда тенісу Мартіна Навратілова заявила, що схрестила пальці за Україну.
- Рідну країну підтримала перша олімпійська чемпіонка незалежної України Оксана Баюл.
Хто такий Гарі Лінекер
- Гарі Лінекер три рази отримував звання найкращого бомбардира чемпіонату Англії. На 13-му чемпіонаті світу забив найбільшу кількість голів.
- Нападник став першим англійським футболістом, який отримав нагороду "Золота бутса".
- За свою кар'єру пограв за декілька клубів – Лестер, Евертон, Тоттенхем, Барселону. Останньою командою його було японська Нагоя Грампус.
- У 1994 році повішав бутси на цвях. Нині працює коментатором матчів.