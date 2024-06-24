У цьому поєдинку буде вирішуватися, чи вийдуть "синьо-жовті" у плей-оф. Наразі всі команди групи E мають у своєму активі по 3 очки, проте Україна посідає останнє місце через різницю забитих і пропущених голів.

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В якому стані перебуває Миколенко

Напередодні матчу відбулася пресконференція за участі Тараса Степаненка та Віталія Миколенка. Серед іншого, лівий захисник збірної України, який отримав травму в товариській грі проти Молдови та ще не зіграв жодної хвилини на Євро-2024, розповів, чи зможе зіграти у майбутньому поєдинку з бельгійцями.

Усе добре. Я вже повних 2 дні тренуюся з командою. Я дуже радий, що повернувся на футбольне поле. Готуюся у звичному режимі до матчу з Бельгією,

– сказав Миколенко.

Нагадаємо, що в перших двох поєдинках на чемпіонаті Європи з футболу на позиції лівого захисника у збірній України грав Олександр Зінченко. В матчі проти Словаччини він віддав асист на Шапаренка та був визнаний найкращим гравцем за версією статистичного порталу WhoScored.

Довідка. Гра Україна – Бельгія відбудеться у Штутгарті та розпочнеться о 19:00 за Києвом.

Зазначимо, що наразі в активі Віталія Миколенка 41 матч у складі "синьо-жовтих", у яких він забив 1 гол та віддав 2 результативні передачі. Гравець Евертона виступає за збірну України з 2018 року.