Підопічні Сергія Реброва здобули вольову перемогу над Словаччиною з рахунком 2:1. Голами у "синьо-жовтих" відзначилися Шапаренко та Яремчук.

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Оцінки збірної України

Українці першими пропустили. На 17-й хвилині зустрічі відзначився Шранц, який виграв позицію у Зінченка та головою пробив по воротах.

Перелам у матчі відбувся у другому таймі. На 54-й хвилині Шапаренко після пасу Зінченка зрівняв рахунок. А за 10 хвилин до завершення основного часу Яремчук вирвав таку потрібну перемогу.

Статистичний портал WhoScored виставив оцінки учасникам матчу Словаччина – Україна. Найбільший бал досить несподівано отримав Олександр Зінченко. Він отримав оцінку 8,2 бали.

Автори голів Шапаренко та Яремчук отримали 7,7 та 7,2 бали. Дії Михайла Мудрика оцінили в 7,4 бали, Судакова та Трубіна у 7,0.

У складі збірної Словаччини найвищий бал отримав Гарасліна – 7,5.

Оцінки від порталу WhoScored / скриншот

Після двох зіграних матчів збірна України вийшла на друге місце в групі Е. Свій наступний матч "синьо-жовті" зіграють 26 червня проти Бельгії.