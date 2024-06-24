В этом поединке будет решаться, выйдут ли "сине-желтые" в плей-офф. Сейчас все команды группы E имеют в своем активе по 3 очка, однако Украина занимает последнее место из-за разницы забитых и пропущенных голов.

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В каком состоянии находится Миколенко

Накануне матча состоялась пресс-конференция с участием Тараса Степаненка и Виталия Миколенка. Среди прочего, левый защитник сборной Украины, который получил травму в товарищеской игре против Молдовы и еще не сыграл ни одной минуты на Евро-2024, рассказал, сможет ли сыграть в предстоящем поединке с бельгийцами.

Все хорошо. Я уже полных 2 дня тренируюсь с командой. Я очень рад, что вернулся на футбольное поле. Готовлюсь в обычном режиме к матчу с Бельгией,

– сказал Миколенко.

Напомним, что в первых двух поединках на чемпионате Европы по футболу на позиции левого защитника в сборной Украины играл Александр Зинченко. В матче против Словакии он отдал ассист на Шапаренка и был признан лучшим игроком по версии статистического портала WhoScored.

Справка. Игра Украина – Бельгия состоится в Штутгарте и начнется в 19:00 по Киеву.

Отметим, что сейчас в активе Виталия Миколенка 41 матч в составе "сине-желтых", в которых он забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи. Игрок Эвертона выступает за сборную Украины с 2018 года.