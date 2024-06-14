"Для нас це додаткова мотивація": Зінченко поділився очікуваннями від першого матчу на Євро-2024

14 червня 2024, 17:05
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Джерело:

Gazeta Sporturilor

Національна збірна України готується розпочати свій шлях на Євро-2024. У першому турі континентального турніру суперником "синьо-жовтих" буде Румунія.

Підопічних Сергія Реброва очікує непросте випробування. Попри відсутність яскравих зірок у складі, збірна Румунії залишається міцним горішком.

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Зінченко: Це буде надзвичайно складний поєдинок

Півзахисник збірної України Олександр ЗІнченко розповів про особливу мотивацію для футболістів перед матчем з румунами. Гравці нашої команди докладуть усіх зусиль для досягнення позитивного результату.

"Усі знають, яка зараз ситуація в Україні – для нас це додаткова мотивація. Ми повинні показати нашу найкращу гру, а потім подивимось, що вийде.

Це буде надзвичайно складний поєдинок, але в підсумку ми повинні зосередитися на тому, що можемо запропонувати.

В України чудова команда і я не бачу причин, чому ми не можемо досягти своєї мети. Сто відсотків, в понеділок ми викладемось ще більше, ніж в інших протистояннях", – заявив Зінченко.

Нагадаємо, що збірна України груповий турнір проведе у квартеті Е, де її суперниками будуть Румунія, Словаччина та Бельгія. Перший поєдинок "синьо-жовті" зіграють 17 червня проти збірної Румунії.

Зінченко у збірній України

  • Нагадаємо, що Олександр Зінченко дебютував за "синьо-жовтих" 12 жовтня 2015 року у поєдинку кваліфікації Євро-2016 проти Іспанії (0:1). Тоді 18-річний півзахисник на 88-й хвилині замінив Руслана Ротаня.
  • В активі Зінченка участь у двох континентальних турнірах: 2016 та 2020 року. На його рахунку 8 матчів у фінальних частинах та один гол у ворота Швеції (2:1) на Євро-2020.
  • Загалом Зінченко відіграв у синьо-жовтій футболці 63 матчі, у яких забив 9 голів.
Автор: Сергій Шаховець