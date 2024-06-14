Підопічних Сергія Реброва очікує непросте випробування. Попри відсутність яскравих зірок у складі, збірна Румунії залишається міцним горішком.
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Зінченко: Це буде надзвичайно складний поєдинок
Півзахисник збірної України Олександр ЗІнченко розповів про особливу мотивацію для футболістів перед матчем з румунами. Гравці нашої команди докладуть усіх зусиль для досягнення позитивного результату.
"Усі знають, яка зараз ситуація в Україні – для нас це додаткова мотивація. Ми повинні показати нашу найкращу гру, а потім подивимось, що вийде.
Це буде надзвичайно складний поєдинок, але в підсумку ми повинні зосередитися на тому, що можемо запропонувати.
В України чудова команда і я не бачу причин, чому ми не можемо досягти своєї мети. Сто відсотків, в понеділок ми викладемось ще більше, ніж в інших протистояннях", – заявив Зінченко.
Нагадаємо, що збірна України груповий турнір проведе у квартеті Е, де її суперниками будуть Румунія, Словаччина та Бельгія. Перший поєдинок "синьо-жовті" зіграють 17 червня проти збірної Румунії.
Зінченко у збірній України
- Нагадаємо, що Олександр Зінченко дебютував за "синьо-жовтих" 12 жовтня 2015 року у поєдинку кваліфікації Євро-2016 проти Іспанії (0:1). Тоді 18-річний півзахисник на 88-й хвилині замінив Руслана Ротаня.
- В активі Зінченка участь у двох континентальних турнірах: 2016 та 2020 року. На його рахунку 8 матчів у фінальних частинах та один гол у ворота Швеції (2:1) на Євро-2020.
- Загалом Зінченко відіграв у синьо-жовтій футболці 63 матчі, у яких забив 9 голів.