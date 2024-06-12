Чемпіонат Європи з футболу триватиме із 14 червня по 14 липня. Матчі турніру відбуватимуться на 10-ти стадіонах у 10-ти німецьких містах, повідомляє 24 Канал.

До теми Чемпіонат Європи з футболу 2024: календар і результати матчів

Стадіони, на яких відбудуться матчі Євро-2024

Поєдинки Євро втретє прийматиме Німеччина. Вперше це було у 1988-му році, а вдруге – 2020-му році, коли на мюнхенській "Альянц-Арені" відбулись чотири матчі чемпіонату Європи.

Арени, які приймуть матчі Євро-2024:

"Олімпійський стадіон" (Берлін)

"Зігналь Ідуна Парк" (Дортмунд)

"Дюссельдорф Арена" (Дюссельдорф)

"Фолькспаркштадіон" (Гамбург)

"Фельтінс-Арена" (Гельзенкірхен)

"Рейн Енергі Штадіон" (Кельн)

"Ред Булл Арена" (Лейпциг)

"Альянц-Арена" (Мюнхен)

"Вальдштадіон" (Франкфурт)

"МХП-Арена" (Штутгарт)



Міста Німеччини, які приймуть Євро-2024 / Фото УЄФА

Відеоогляд усіх стадіонів чемпіонату Європи-2024

Зверніть увагу! Для деяких гравців збірної України матчі у Німеччині не будуть новизною. Футболісти донецького Шахтаря приймали свої номінально домашні ігри єврокубків у німецькому Гамбурзі.

Розподіл груп та матч-відкриття

Участь у фінальній частині Євро-2024 братимуть 24 збірні, які поділені на 6 груп по 4 національні команди у кожній. Домашня команда цього чемпіонату Європи потрапила у групу "А", де зіграє проти Шотландії, Угорщини та Швейцарії.



Групи Євро-2024 / Фото із соцмереж чемпіонату Європи з футболу

Вже традиційно країна-господарка відкриє програму чемпіонату Європи. У першому поєдинку на Євро-2024 Німеччина зустрінеться і Шотландією. Матч-відкриття, який відбудеться на "Альянц-Арені" у Мюнхені, запланований на 14 червня, а стартовий свисток пролунає о 22:00 (за київським часом).

Це буде єдиний поєдинок у перший змагальний день. В інші дні відбуватимуться по 2-3 поєдинки.

Цікавий факт! В історії зустрічей Німеччини та Шотландії проведе вже 17 матчів. У 8 поєдинках перемогу здобував "бундестім". У шотландців вдвічі менше звитяг (4). Ще 5 ігор були зведені до мирових. Востаннє ці збірні грали між собою у кваліфікації Євро-2014/2015, коли німці здобули вольову перемогу з рахунком 2:3.

Які команди проб'ються до плей-оф Євро-2024

По дві найкращі команди кожної із шести груп вийдуть до 1/8 фіналу чемпіонату Європи-2024. Ще чотири найкращі збірні, які посіли 3-ті місця у своїх квартетах, продовжать боротьбу за трофей у плей-оф турніру.

Розклад раундів чемпіонату Європи-2024

Груповий раунд: 14-26 червня

1/8 фіналу: 29 червня – 2 липня

Чвертьфінали: 5-6 липня

Півфінали: 9-10 липня

Фінал: 14 липня

Зверніть увагу! Фінальний поєдинок Євро-2024 відбудеться на Арені у Берліні, який вміщує понад 74 тисячі уболівальників.

Хто захищатиме звання чемпіона Європи?

Збірна Італії приїде у Німеччину у статусі чинного чемпіона Європи. На минулому Євро-2020 "скуадро адзурра" на максимальній швидкості пройшла груповий раунд змагань – 9 очок у 3-х турах.

Італійська команда забила 7 голів, не пропустивши жодного м'яча від суперників.

Туреччина – Італія 0:3

Італія – Швейцарія 3:0

Італія – Уельс 1:0

В 1/8 фіналу італійці лише у додаткових таймах здолали суперника із Австрії 2:1. Переможний гол на 105 хвилині забив Пессіна.



Федеріко К'єза / Фото Getty Images

Вже у наступному раунді Італія здобула перемогу із ідентичним рахунком над бельгійцями 1:2 (Баррела та Інсіньє). Але цього разу італійській збірні вистачило для проходу далі 90 основних хвилин.

У півфіналі Італія ледь не вилетіла із чемпіонату Європи-2020 від Іспанії. Фіналіста збірні визначили лише у серії післяматчевих пенальті. Основний час закінчився нічиєю 1:1 (К'єза – Мората), а вже у додаткових 15-хвилинних таймах голів не було. У серії 11-метрових точнішими були футболісти "скуадро адзурри" 4:2. Єдиний пенальті Італії не забив Локателлі. Натомість у складі Іспанії свої пенальті не реалізували Мората та Ольмо.

У фіналі Євро-2020 Італія зустрічалась із кривдницею України на чемпіонаті Європи – Англією. Знову поєдинок затягнувся до серії пенальті, де точнішими були футболісти з Італії – 3:2.



Збірна Італії – чемпіон Європи-2020 з футболу / Фото Getty Images

Офіційний талісман, м'яч та пісня Євро-2024

Усі уболівальники футболу можуть насолодитись офіційною піснею Євро-2024. Авторами треку "Fire" є електронне тріо MEDUZA із Італії, відомий американський гурт OneRepublic та німецька виконавиця Leony. Офіційна пісня чемпіонату Європи з футболу вже доступна на усіх стрімінгових платформах.

Офіційна пісня Євро-2024: дивіться відео

Також вже відомий маскот Євро-2024. Ним вперше став ведмідь, який отримав ім'я Альберт. Саме цьому імені свої голоси віддали 32% уболівальників.

Відео презентації талісмана Євро-2024

Ще раніше УЄФА спільно із спортивним брендом Adidas презентувала FUSSBALLLIEBE – офіційний м'яч Євро-2024. Із німецької FUSSBALLLIEBE перекладається, як "любов до футболу".



Офіційний м'яч Євро-2024 / Фото з інстаграму чемпіонату Європи