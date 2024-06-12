Чемпіонат Європи з футболу триватиме із 14 червня по 14 липня. Матчі турніру відбуватимуться на 10-ти стадіонах у 10-ти німецьких містах, повідомляє 24 Канал.
До теми Чемпіонат Європи з футболу 2024: календар і результати матчів
Стадіони, на яких відбудуться матчі Євро-2024
Поєдинки Євро втретє прийматиме Німеччина. Вперше це було у 1988-му році, а вдруге – 2020-му році, коли на мюнхенській "Альянц-Арені" відбулись чотири матчі чемпіонату Європи.
Арени, які приймуть матчі Євро-2024:
- "Олімпійський стадіон" (Берлін)
- "Зігналь Ідуна Парк" (Дортмунд)
- "Дюссельдорф Арена" (Дюссельдорф)
- "Фолькспаркштадіон" (Гамбург)
- "Фельтінс-Арена" (Гельзенкірхен)
- "Рейн Енергі Штадіон" (Кельн)
- "Ред Булл Арена" (Лейпциг)
- "Альянц-Арена" (Мюнхен)
- "Вальдштадіон" (Франкфурт)
- "МХП-Арена" (Штутгарт)
Міста Німеччини, які приймуть Євро-2024 / Фото УЄФА
Відеоогляд усіх стадіонів чемпіонату Європи-2024
Розподіл груп та матч-відкриття
Участь у фінальній частині Євро-2024 братимуть 24 збірні, які поділені на 6 груп по 4 національні команди у кожній. Домашня команда цього чемпіонату Європи потрапила у групу "А", де зіграє проти Шотландії, Угорщини та Швейцарії.
Групи Євро-2024 / Фото із соцмереж чемпіонату Європи з футболу
Вже традиційно країна-господарка відкриє програму чемпіонату Європи. У першому поєдинку на Євро-2024 Німеччина зустрінеться і Шотландією. Матч-відкриття, який відбудеться на "Альянц-Арені" у Мюнхені, запланований на 14 червня, а стартовий свисток пролунає о 22:00 (за київським часом).
Це буде єдиний поєдинок у перший змагальний день. В інші дні відбуватимуться по 2-3 поєдинки.
Які команди проб'ються до плей-оф Євро-2024
По дві найкращі команди кожної із шести груп вийдуть до 1/8 фіналу чемпіонату Європи-2024. Ще чотири найкращі збірні, які посіли 3-ті місця у своїх квартетах, продовжать боротьбу за трофей у плей-оф турніру.
Розклад раундів чемпіонату Європи-2024
- Груповий раунд: 14-26 червня
- 1/8 фіналу: 29 червня – 2 липня
- Чвертьфінали: 5-6 липня
- Півфінали: 9-10 липня
- Фінал: 14 липня
Хто захищатиме звання чемпіона Європи?
Збірна Італії приїде у Німеччину у статусі чинного чемпіона Європи. На минулому Євро-2020 "скуадро адзурра" на максимальній швидкості пройшла груповий раунд змагань – 9 очок у 3-х турах.
Італійська команда забила 7 голів, не пропустивши жодного м'яча від суперників.
- Туреччина – Італія 0:3
- Італія – Швейцарія 3:0
- Італія – Уельс 1:0
В 1/8 фіналу італійці лише у додаткових таймах здолали суперника із Австрії 2:1. Переможний гол на 105 хвилині забив Пессіна.
Федеріко К'єза / Фото Getty Images
Вже у наступному раунді Італія здобула перемогу із ідентичним рахунком над бельгійцями 1:2 (Баррела та Інсіньє). Але цього разу італійській збірні вистачило для проходу далі 90 основних хвилин.
У півфіналі Італія ледь не вилетіла із чемпіонату Європи-2020 від Іспанії. Фіналіста збірні визначили лише у серії післяматчевих пенальті. Основний час закінчився нічиєю 1:1 (К'єза – Мората), а вже у додаткових 15-хвилинних таймах голів не було. У серії 11-метрових точнішими були футболісти "скуадро адзурри" 4:2. Єдиний пенальті Італії не забив Локателлі. Натомість у складі Іспанії свої пенальті не реалізували Мората та Ольмо.
У фіналі Євро-2020 Італія зустрічалась із кривдницею України на чемпіонаті Європи – Англією. Знову поєдинок затягнувся до серії пенальті, де точнішими були футболісти з Італії – 3:2.
Збірна Італії – чемпіон Європи-2020 з футболу / Фото Getty Images
Офіційний талісман, м'яч та пісня Євро-2024
Усі уболівальники футболу можуть насолодитись офіційною піснею Євро-2024. Авторами треку "Fire" є електронне тріо MEDUZA із Італії, відомий американський гурт OneRepublic та німецька виконавиця Leony. Офіційна пісня чемпіонату Європи з футболу вже доступна на усіх стрімінгових платформах.
Офіційна пісня Євро-2024: дивіться відео
Також вже відомий маскот Євро-2024. Ним вперше став ведмідь, який отримав ім'я Альберт. Саме цьому імені свої голоси віддали 32% уболівальників.
Відео презентації талісмана Євро-2024
Ще раніше УЄФА спільно із спортивним брендом Adidas презентувала FUSSBALLLIEBE – офіційний м'яч Євро-2024. Із німецької FUSSBALLLIEBE перекладається, як "любов до футболу".
Офіційний м'яч Євро-2024 / Фото з інстаграму чемпіонату Європи