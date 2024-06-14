Подопечных Сергея Реброва ожидает непростое испытание. Несмотря на отсутствие ярких звезд в составе, сборная Румынии остается крепким орешком.

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Зинченко: Это будет чрезвычайно сложный поединок

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко рассказал об особой мотивации для футболистов перед матчем с румынами. Игроки нашей команды приложат все усилия для достижения положительного результата.

"Все знают, какая сейчас ситуация в Украине – для нас это дополнительная мотивация. Мы должны показать нашу лучшую игру, а потом посмотрим, что получится.

Это будет очень сложный поединок, но в итоге мы должны сосредоточиться на том, что можем предложить.

У Украины великолепная команда и я не вижу причин, почему мы не можем достичь своей цели. Сто процентов, в понедельник мы выложимся еще больше, чем в других противостояниях", – заявил Зинченко.

Напомним, что сборная Украины групповой турнир проведет в квартете Е, где ее соперниками будут Румыния, Словакия и Бельгия. Первый поединок "сине-желтые" сыграют 17 июня против сборной Румынии.

Зинченко в сборной Украины