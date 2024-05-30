Із Левандовським у складі: тренер збірної Польщі викликав уродженця України на Євро-2024
Джерело:Польський футбольний союз
Міхал Пробєж обрав 29 гравців, які будуть готуватися до виступів на чемпіонаті Європи. Полякам належить зіграти проти французів, нідерландців та австрійців.
Вже за два тижні у Німеччині стартує чемпіонат Європи з футболу. 24 збірні візьмуть участь у турнірі, розділившись на шість груп по чотири команди.
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Всі найсильніші у складі
Наставники збірних вже поступово оголошують заявки на Євро-2024. Свій розширений список з 29-ти гравців представив і коуч Польщі Міхал Пробєж.
Наставник не забув про лідерів команди, на Євро мають виступити Левандовський, Щенсни, Зелінський, Мілік та Ківіор. Оскільки заявка має включати 26 футболістів, Пробєжу до 8 червня доведеться ще трьох відсіяти.
Воротарі:
- Войцех Щенсни (Ювентус)
- Лукаш Скорупскі (Болонья)
- Марцин Булка (Ніцца)
- Олівер Зих (Буща)
Захисники:
- Бартош Берешинський (Емполі)
- Ян Беднарек (Саутгемптон)
- Бартош Саламон (Лех)
- Павел Давідовіч (Верона)
- Якуб Ківіор (Арсенал)
- Павєл Бохнєвіч (Херенвен)
- Тімотеуш Пухач (Кайзерслаутерн)
- Себастьян Валюкевіч (Емполі)
Півзахисники:
- Нікола Залевський (Рома)
- Якуб Модер (Брайтон)
- Тарас Романчук (Ягеллонія)
- Якуб Пьотровскі (Лудогорець)
- Бартош Сліш (Атланта Юнайтед)
- Даміан Шиманьский (АЕК)
- Себастьян Шиманьский (Фенербахче)
- Пьотр Зелінський (Наполі)
- Каміль Гросіцкі (Погонь)
- Міхал Скураш (Брюгге)
- Пшемислав Франковський (Ланс)
- Кацпер Урбанскі (Болонья)
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Нападники:
- Роберт Левандовський (Барселона)
- Аркадіуш Мілік (Ювентус)
- Кшиштоф Пьонтек (Істанбул Башакшехір)
- Карол Свідерскі (Верона)
- Адам Букса (Антальяспор)
Українець у "Кадрі"
Варто відзначити, що виклик до збірної Польщі отримав опорний півзахисник Тарас Романчук. 32-річний футболіст є уродженцем Ковеля, але в ранньому віці переїхав у Польщу.
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З 2014 року Тарас грає за Ягеллонію, з якою цього сезону став чемпіоном. У 2018-му півзахисник отримав польське громадянство та вже встиг відіграти два матчі за "Кадру".
Нагадаємо, що Польща потрапила в групу D на чемпіонаті Європи, де зіграє із Нідерландами (16 червня), Австрією (21 червня) та Францією (25 червня). Якщо "Кадра" стане другою у квартеті, то вона в 1/8 фіналу зіграє із віцечемпіоном групи, де виступить Україна.