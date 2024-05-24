Цей турнір стане останнім у складі збірної Франції для Олів'є Жиру. 37-річний форвард анонсував цю подію особисто.
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Легенда збірної
Досвідчений нападник Мілана, який влітку залишить Європу та стане гравцем Лос-Анджелеса, вирішив, що вже віддав усе, що міг "Ле Бле". Тому настав час молодшого покоління писати історію збірної.
Звичайно, я буду дуже сумувати за виступами за збірну, але мій час добігає кінця. Потрібно поступитися місцем молодим гравцям,
– сказав Жиру.
Зазначимо, що на груповому етапі французи зіграють у квартеті D. Їх суперниками будуть Австрія, Нідерланди та Польща.
Кар'єра у збірній Франції Олів'є Жиру
- Дебютував у 2011 році в поєдинку проти США
- Перший м'яч забив Німеччині 29 лютого 2012 року
- Всього провів за національну команду 131 матч, в яких відзначився 57 голами та віддав 16 асистів
- Найкращий бомбардир в історії своєї збірної
- З командою став чемпіоном світу у 2018 році, а також двічі здобував "срібло" на Євро-2016 та ЧС-2022.