Цей турнір стане останнім у складі збірної Франції для Олів'є Жиру. 37-річний форвард анонсував цю подію особисто.

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Легенда збірної

Досвідчений нападник Мілана, який влітку залишить Європу та стане гравцем Лос-Анджелеса, вирішив, що вже віддав усе, що міг "Ле Бле". Тому настав час молодшого покоління писати історію збірної.

Звичайно, я буду дуже сумувати за виступами за збірну, але мій час добігає кінця. Потрібно поступитися місцем молодим гравцям,

– сказав Жиру.

Зазначимо, що на груповому етапі французи зіграють у квартеті D. Їх суперниками будуть Австрія, Нідерланди та Польща.

Довідка. Чинним чемпіоном Європи є збірна Італії. Франція на минулому турнірі поступилася в 1/8 фіналу Швейцарії. Олів'є Жиру тоді в післяматчевій серії пенальті реалізував свій удар.

Кар'єра у збірній Франції Олів'є Жиру