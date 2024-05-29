Тренер Нідерландів не взяв на Євро-2024 одноклубника Мудрика, який вийшов у фінал Ліги чемпіонів
Джерело:Федерація футболу Нідерландів
Рональд Куман визначився із заявкою на чемпіонат Європи-2024. Легендарний футболіст вирішив не заявляти таланта дортмундської Боруссії, який належить Челсі
В середині червня у Німеччині стартує чемпіонат Європи з футболу. Участь у турнірі візьмуть 24 збірні, які розбиті на шість груп по чотири команди.
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Важкий вибір Кумана
Тим часом, топ-команди потроху оголошують свої заявки на Євро. Свій список гравців оприлюднив і Рональд Куман. Наставник збірної Нідерландів визначився зі всіма 26-ма футболістами.
Через травму на чемпіонаті не зіграє хавбек Аталанти Мартен Де Рон. Крім того, коуч вирішив не брати на Євро лівого захисника Боруссії Дортмунд Іана Маатсена, який допоміг "джмелям" вийти у фінал Ліги чемпіонів.
Втім гравець, що належить Челсі, досі не дебютував за Нідерландів. Також Куман знову проігнорував форварда Болоньї Джошуа Зіркзее, який цього сезону вийшов у Лігу чемпіонів та забив 11 голів у Серії А.
Воротарі:
- Марк Флеккен (Брентфорд)
- Барт Фербрюгген (Брайтон)
- Джастін Бейло (Феєнорд)
Захисники:
- Дензел Думфріс (Інтер)
- Лутшарель Гертрейда (Феєнорд)
- Маттейс Де Лігт (Баварія)
- Вірджил ван Дейк (Ліверпуль)
- Мікі ван де Вен (Тоттенхем)
- Стефан Де Врей (Інтер)
- Дейлі Блінд (Жирона)
- Натан Аке (Манчестер Сіті)
- Джеремі Фрімпонг (Баєр)
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Півзахисники:
- Раян Гравенберх (Ліверпуль)
- Френкі Де Йонг (Барселона)
- Теун Копмейнерс (Аталанта)
- Джої Веерман (ПСВ)
- Жоржиньо Вейналдум (Аль-Еттіфак)
- Ерік Схаутен (ПСВ)
- Теяні Рейндерс (Мілан)
- Доньєлл Мален (Боруссія Дортмунд)
Нападники:
- Ваут Вегхорст (Хоффенхайм)
- Коді Гакпо (Ліверпуль)
- Мемфіс Депай (Атлетіко)
- Стівен Бергвейн (Аякс)
- Хаві Сімонс (Лейпциг)
- Браян Броббі (Аякс)
Нагадаємо, що Нідерланди опинились у групі D, де протистоятимуть Польщі (16 червня), Франції (21 червня) та Австрії (25 червня). Вже у 1/8 фіналу підопічні Кумана можуть зійтись проти збірної України.
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В разі другого місця у групі "ораньє" вийдуть на віцечемпіона квартету з Бельгією, Україною, Румунією та Словаччиною. Наші команди вже зустрічались на минулому Євро в групі, тоді нідерландці вирвали перемогу з рахунком 3:2.