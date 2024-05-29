Тренер Нідерландів не взяв на Євро-2024 одноклубника Мудрика, який вийшов у фінал Ліги чемпіонів

29 травня 2024, 22:28
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Джерело:

Федерація футболу Нідерландів

Рональд Куман визначився із заявкою на чемпіонат Європи-2024. Легендарний футболіст вирішив не заявляти таланта дортмундської Боруссії, який належить Челсі

В середині червня у Німеччині стартує чемпіонат Європи з футболу. Участь у турнірі візьмуть 24 збірні, які розбиті на шість груп по чотири команди.

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Важкий вибір Кумана

Тим часом, топ-команди потроху оголошують свої заявки на Євро. Свій список гравців оприлюднив і Рональд Куман. Наставник збірної Нідерландів визначився зі всіма 26-ма футболістами.

Через травму на чемпіонаті не зіграє хавбек Аталанти Мартен Де Рон. Крім того, коуч вирішив не брати на Євро лівого захисника Боруссії Дортмунд Іана Маатсена, який допоміг "джмелям" вийти у фінал Ліги чемпіонів.

Втім гравець, що належить Челсі, досі не дебютував за Нідерландів. Також Куман знову проігнорував форварда Болоньї Джошуа Зіркзее, який цього сезону вийшов у Лігу чемпіонів та забив 11 голів у Серії А.

Воротарі:

  • Марк Флеккен (Брентфорд)
  • Барт Фербрюгген (Брайтон)
  • Джастін Бейло (Феєнорд)

Захисники:

  • Дензел Думфріс (Інтер)
  • Лутшарель Гертрейда (Феєнорд)
  • Маттейс Де Лігт (Баварія)
  • Вірджил ван Дейк (Ліверпуль)
  • Мікі ван де Вен (Тоттенхем)
  • Стефан Де Врей (Інтер)
  • Дейлі Блінд (Жирона)
  • Натан Аке (Манчестер Сіті)
  • Джеремі Фрімпонг (Баєр)

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Півзахисники:

  • Раян Гравенберх (Ліверпуль)
  • Френкі Де Йонг (Барселона)
  • Теун Копмейнерс (Аталанта)
  • Джої Веерман (ПСВ)
  • Жоржиньо Вейналдум (Аль-Еттіфак)
  • Ерік Схаутен (ПСВ)
  • Теяні Рейндерс (Мілан)
  • Доньєлл Мален (Боруссія Дортмунд)

Нападники:

  • Ваут Вегхорст (Хоффенхайм)
  • Коді Гакпо (Ліверпуль)
  • Мемфіс Депай (Атлетіко)
  • Стівен Бергвейн (Аякс)
  • Хаві Сімонс (Лейпциг)
  • Браян Броббі (Аякс)

Нагадаємо, що Нідерланди опинились у групі D, де протистоятимуть Польщі (16 червня), Франції (21 червня) та Австрії (25 червня). Вже у 1/8 фіналу підопічні Кумана можуть зійтись проти збірної України.

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В разі другого місця у групі "ораньє" вийдуть на віцечемпіона квартету з Бельгією, Україною, Румунією та Словаччиною. Наші команди вже зустрічались на минулому Євро в групі, тоді нідерландці вирвали перемогу з рахунком 3:2.

Автор: Анатолій Дерека