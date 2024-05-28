38-річний спеціаліст візьме із собою у Німеччину 25 футболістів. Вже 31 травня суперник України на Євро-2024 розпочне підготовку до фінальної частини змагань.

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Без номера один у воротах

Підопічні Доменіко Тедеско проведуть два товариські матчі: 5 червня проти Чорногорії та 8 червня проти Люксембургу.

У заявку бельгійської національної команди не потрапив конкурент Андрія Луніна по мадридському Реалу Тібо Куртуа. Воротар взяв лише участь у 4-х поєдинках "вершкових" у цьому сезоні-2023/2024. Все через дві травми, які залікував голкіпер.

Поїде на Євро-2024 разом із Бельгією одноклубники Віталія Миколенка (Евертон) та Олександра Зінченка (Арсенал) – Онан та Троссар відповідно.

Заявка збірної Бельгії

Воротарі : Кун Кастельс (Вольфсбург), Томас Камінські (Лутон), Мац Сельс (Ноттінгем Форест).

: Кун Кастельс (Вольфсбург), Томас Камінські (Лутон), Мац Сельс (Ноттінгем Форест). Захисники : Тімоті Кастань (Фулгем), Максим Де Кейпер (Брюгге), Зено Дебаст (Андерлехт), Воут Фас (Лестер), Тома Меньє (Трабзонспор), Артюр Теат (Ренн), Ян Вертонген (Андерлехт), Аксель Вітсель (Атлетіко Мадрид).

: Тімоті Кастань (Фулгем), Максим Де Кейпер (Брюгге), Зено Дебаст (Андерлехт), Воут Фас (Лестер), Тома Меньє (Трабзонспор), Артюр Теат (Ренн), Ян Вертонген (Андерлехт), Аксель Вітсель (Атлетіко Мадрид). Півзахисники : Кевін Де Брюйне (Манчестер Сіті), Орель Мангаля (Ліон), Амалу Онана (Евертон), Юрі Тілеманс (Астон Вілла), Артур Вермерен (Атлетіко Мадрид), Астер Вранкс (Вольфсбург), Яннік Феррейра Карраско (Аль-Шабаб).

: Кевін Де Брюйне (Манчестер Сіті), Орель Мангаля (Ліон), Амалу Онана (Евертон), Юрі Тілеманс (Астон Вілла), Артур Вермерен (Атлетіко Мадрид), Астер Вранкс (Вольфсбург), Яннік Феррейра Карраско (Аль-Шабаб). Нападники: Йоган Бакайоко (ПСВ), Шарль Де Кетеларе (Аталанта), Жеремі Доку (Манчестер Сіті), Ромелу Лукаку (Рома), Доді Лукебакіо (Севілья), Лої Опенда (Лейпциг), Леандро Троссар (Арсенал).



Заявка збірної Бельгії з футболу на Євро-2024 / Фото національної команди

Нагадаємо, що збірна Бельгії проведе на Євро-2024 щонайменше три матчі групового раунду.

З ким зіграє Бельгія на Євро-2024