Франція, Польща, Австрія, Нідерланди: що треба знати про команди групи D на Євро-2024

Група D виглядає доволі статусно, адже у ній виступатимуть одразу два претенденти на перемогу в турнірі. Розповідаємо про те, чого очікувати від Франції, Польщі, Австрії та Нідерландів.

Вже 14 червня, починається чемпіонат Європи з футболу. До Німеччини приїдуть 24 збірні усього континенту, щоб визначити найкращу команду Європи. 24 Канал пропонує вам анонс команд у групі D.

До теми Євро-2024 у Німеччині: список учасників, склад груп та повний календар матчів

ПОЛЬЩА

Головний тренер : Міхал Пробєж

: Міхал Пробєж Місце в рейтингу ФІФА : 28

: 28 Найкращий виступ на Євро : чвертьфінал (2016)

: чвертьфінал (2016) Результати у кваліфікації : 3 місце в групі з Албанією, Чехією, Молдовою та Фарерами (+3=2-3, 10-10)

: 3 місце в групі з Албанією, Чехією, Молдовою та Фарерами (+3=2-3, 10-10) Матчі у стиках : Естонія (5:1), Вельс (0:0, пен – 5:4)

: Естонія (5:1), Вельс (0:0, пен – 5:4) Лідери : Левандовський, Щенсни, Зелінський, Гросіцкі

: Левандовський, Щенсни, Зелінський, Гросіцкі Загальна вартість (Transfermarkt) : 210 мільйонів євро

: 210 мільйонів євро Найдорожчий гравець (Transfermarkt) : Якуб Ківіор (30 мільйонів євро)

: Якуб Ківіор (30 мільйонів євро) Календар матчів у групі: Нідерланди (16 червня, 16:00), Австрія (21 червня, 19:00), Франція (25 червня, 19:00)



Поляки потрапили на Євро лише через стикові матчі / фото Getty Images

Заявка збірної Польщі:

: Войцех Щенсни (Ювентус), Лукаш Скорупскі (Болонья), Марцін Булка (Ніцца).: Бартош Саламон (Лех), Павел Давідовіч (Верона), Себастьян Валюкевич (Емполі), Ян Беднарек (Саутгемптон), Якуб Ківіор (Арсенал), Тімотеуш Пухач (Кайзерслаутерн), Бартош Берешинський (Емполі).: Якуб Піотровскі (Лудогорець), Якуб Модер (Брайтон), Пьотр Зелінський (Наполі), Каміл Гросіцкі (Погонь), Тарас Романчук (Ягеллонія), Дам'ян Шиманський (АЕК), Себастьян Франковскі (Ланс), Себастьян Шиманський (Фенербахче), Нікола Залевскі (Рома), Бартош Сліш (Атланта Юнайтед), Міхал Скураш (Брюгге).: Карол Свідерскі (Верона), Роберт Левандовський (Барселона), Адам Букса (Антальяспор), Кшиштоф Пьонтек (Башакшехір), Кацпер Урбанскі (Болонья).

Українські вболівальники могли познайомитися із польською збірною зовсім нещодавно. Команда Міхала Пробєжа впевнено здолала "синьо-жовтих" у товариському матчі доволі експериментальним складом. Проте робити висновки по тому спарингу немає сенсу.

По-перше, Україна теж виставила дублюючий склад. По-друге, в офіційних матчах Польща виглядала куди менш впевнено. Команді дісталась доволі нескладна відбіркова група, але вийти із неї напряму "Кадра" не зуміла.

Та і в стиках важко назвати виступ поляків вражаючим. Естонія просто нижче класом, а пройти досить "сірий" Вельс поляки змогли лише по пенальті. Зрештою збірна наших сусідів тримається в основному на окремих сильних кадрах.

В першу чергу, мова про лідерів Барселони та Ювентуса Левандовського та Щенсни. У півзахисті лідером є Зелінський, а в обороні та на флангах стрімко розвиваються Ківіор та Залевскі. Інші представники Польщі представляють доволі посередні команди.

На Євро полякам випала доволі складна група, де обійти Францію або Нідерланди буде надскладним завданням. А вийти з третього місця в плей-оф у такій компанії буде непросто. Все зведеться до битви з Австрією.

І то, навіть у ній поляки не будуть фаворитами. Нічия у цьому матчі вимальовується і вона як раз може завадити будь-якій із цих команд вийти в 1/8 з третього місця. Тож перспективи Польщі не виглядають дуже райдужними.

Орієнтовний стартовий склад: Щенсни – Беднарек, Давідовіч, Ківіор – Франковскі, Пьотровскі, Модер, Залевскі – Зелінський – Левандовський, Свідерскі.

Прогноз: 3-4 місце в групі без плей-оф.

НІДЕРЛАНДИ

Головний тренер : Рональд Куман

: Рональд Куман Місце в рейтингу ФІФА : 7

: 7 Найкращий виступ на Євро : чемпіонство (1988)

: чемпіонство (1988) Результати у кваліфікації : 2 місце в групі з Францією, Грецією, Ірландією, Гібралтаром (+6=0-2, 17-7)

: 2 місце в групі з Францією, Грецією, Ірландією, Гібралтаром (+6=0-2, 17-7) Лідери : ван Дейк, Блінд, Вейналдум, Депай

: ван Дейк, Блінд, Вейналдум, Депай Загальна вартість (Transfermarkt) : 845 мільйонів євро

: 845 мільйонів євро Найдорожчий гравець (Transfermarkt) : Хаві Сімонс (80 мільйонів євро)

: Хаві Сімонс (80 мільйонів євро) Календар матчів у групі: Польща (16 червня, 16:00), Франція (21 червня, 22:00), Австрія (25 червня, 19:00)



Нідерланди готові дивувати на чемпіонаті Європи / фото Getty Images

Заявка збірної Нідерландів:

: Барт Фербрюгген (Брайтон), Джастін Бейло (Феєнорд), Марк Флеккен (Брентфорд).: Лутшарель Гертрейда (Феєнорд), Маттейс Де Лігт (Баварія), Вірджил ван Дейк (Ліверпуль), Натан Аке (Манчестер Сіті), Стефан Де Врей (Інтер), Джеремі Фрімпонг (Баєр), Мікі ван де Вен (Тоттенхем), Дейлі Блінд (Жирона), Дензел Думфріс (Інтер).: Жоржиньо Вейналдум (Аль-Еттіфак), Теяні Рейндерс (Мілан), Джої Веерман (ПСВ), Доньєлл Мален (Боруссія Дортмунд), Теун Копмейнерс (Аталанта), Ерік Схаутен (ПСВ), Раян Гравенберх (Ліверпуль).: Хаві Сімонс (Лейпциг), Ваут Вегхорст (Хоффенхайм), Мемфіс Депай (Атлетіко), Коді Гакпо (Ліверпуль), Браян Броббі (Аякс), Стівен Бергвейн (Аякс).

Кадровий потенціал збірної Нідерландів виглядає доволі перспективно. Після бронзи на ЧС-2014 у "помаранчевих" стався серйозний спад, через який команда примудрилась навіть не потрапити на Євро-2016 та Мундіаль-2018.

Більш того, на Євро-2020 підопічні Де Бура розчарували, вилетівши вже в 1/8 фіналу від скромних чехів. Проте останні два роки Нідерланди відчутно прогресують. Ще на чемпіонаті світу у Катарі команда вийшла у чвертьфінал, де ледь не пройшла майбутнього чемпіона Аргентину.

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А у відборі до поточного Євро "ораньє" без проблем переграли всіх суперників, крім Франції. За іронією долі саме до команди Дешама Нідерланди потрапили в одну групу на чемпіонаті. Це істотно зменшує шанси "помаранчевих" на прорив, яким можна буде вважати півфінал.

Куман має гарний підбір виконавців у захисті та нападі, тоді як центральна вісь просідає. Особливо болючою у цьому контексті є травма Де Йонга прямо перед турніром, адже Френкі був лідером в опорній зоні. Тому важко повірити, що Нідерланди зможуть обійти французів.

З іншого боку Польща та Австрія не виглядають важкими суперниками для "ораньє". А в 1/8 фіналу на команду чекатиме віцечемпіон групи Е, де грає Україна.

Підопічні Реброва чи навіть Бельгія можуть дати бій Нідерландам, але все одно невихід у чвертьфінал вважатиметься провалом для голандців. А от потенційно проти португальців в 1/4 фіналу "помаранчеві" вже будуть аутсайдерами.

Орієнтовний стартовий склад: Фербрюгген – Де Лігт, ван Дейк, Аке – Думфріс, Веерман, Копмейнерс, Фрімпонг – Сімонс, Мален – Гакпо.

Прогноз: 1/4 фіналу.

АВСТРІЯ

Головний тренер : Ральф Рангнік

: Ральф Рангнік Місце в рейтингу ФІФА : 25

: 25 Найкращий виступ на Євро : 1/8 фіналу (2020)

: 1/8 фіналу (2020) Результати у кваліфікації : 2 місце в групі з Бельгією, Швецією, Азербайджаном та Естонією (+6=1-1, 17-7)

: 2 місце в групі з Бельгією, Швецією, Азербайджаном та Естонією (+6=1-1, 17-7) Лідери : Забітцер, Грілліч, Баумгартнер, Арнаутович

: Забітцер, Грілліч, Баумгартнер, Арнаутович Загальна вартість (Transfermarkt) : 237 мільйонів євро

: 237 мільйонів євро Найдорожчий гравець (Transfermarkt) : Конрад Лаймер (30 мільйонів євро)

: Конрад Лаймер (30 мільйонів євро) Календар матчів у групі: Франція (17 червня, 22:00), Польща (21 червня, 19:00), Нідерланди (25 червня, 19:00)



Австрія впевнено пройшла кваліфікаційну групу / фото Getty Images

Заявка збірної Австрії:

: Хайнц Лінднер (Юніон Сен-Жиллуаз), Ніклас Хедль (Рапід), Патрік Пентц (Брондбю).: Максиміліан Вебер (Боруссія М), Гернот Траунер (Феєнорд), Кевін Дансо (Ланс), Стефан Пош (Болонья), Леопольд Керфельд (Рапід), Філіп Лінхарт (Фрайбург), Філіп Мвене (Майнц), Флавіус Даніліуц (Зальцбург).: Ніколас Зайвальд (Лейпциг), Александер Прасс (Штурм), Марсель Забітцер (Боруссія Дортмунд), Флоріан Грілліч (Гоффенхайм), Флоріан Кайнц (Кельн), Романо Шмід (Вердер), Крістоф Баумгартнер (Лейпциг), Конрад Лаймер (Баварія), Маттіас Зайдль (Рапід), Патрік Віммер (Вольфсбург), Марко Грюлль (Рапід).: Марко Арнаутович (Інтер), Мікаель Грегоріч (Фрайбург), Андреас Вайманн (Вест Бромвич), Максиміліан Ентруп (Хартберг).

Австрійці не є частими гостями на міжнародних турнірах. На Євро "орли" взагалі лише раз вийшли в плей-оф – у 2021 році завдяки перемозі над Україною.

Тим не менш, відбір на турнір у Німеччині підопічні Рангніка пройшли доволі впевнено. Команда не дала шансів міцній Швеції та навіть нав'язала боротьбу Бельгії.

Саме тренера можна назвати головним героєм цієї збірної. Ральфу вдається втілити свої задуми, маючи в розпорядженні не надто іменитий колектив.

Сильною ланкою австрійців є центр поля, де господарюють гравці основи топ-команд німецької Бундесліги. При цьому в нападі є як забивний Грегоріч, так і досвідчений Арнаутович. Але втрата Давіда Алаби погіршить і без того невисокі перспективи Австрії.

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Вся справа у суперниках по групі, адже Франція та Нідерланди виглядають командами іншого рівня. Головною задачею підопічних Рангніка буде перемога над Польщею та сподівання, що цього вистачить для проходу з третього місця. Але шанси на це не дуже високі.

Орієнтовний стартовий склад: Пентц – Пош, Дансо, Вебер, Мвене – Зайвальд, Грілліч – Лаймер, Забітцер, Баумгартнер – Грегоріч.

Прогноз: 3-4 місце в групі без плей-оф.

ФРАНЦІЯ

Головний тренер : Дідьє Дешам

: Дідьє Дешам Місце в рейтингу ФІФА : 2

: 2 Найкращий виступ на Євро : чемпіонство (1984, 2000)

: чемпіонство (1984, 2000) Результати у кваліфікації : 1 місце в групі з Нідерландами, Грецією, Ірландією, Гібралтаром (+7=1-0, 29-3)

: 1 місце в групі з Нідерландами, Грецією, Ірландією, Гібралтаром (+7=1-0, 29-3) Лідери : Грізманн, Мбаппе, Канте, Чуамені, Жиру

: Грізманн, Мбаппе, Канте, Чуамені, Жиру Загальна вартість (Transfermarkt) : 1,23 мільярда євро

: 1,23 мільярда євро Найдорожчий гравець (Transfermarkt) : Кіліан Мбаппе (180 мільйонів євро)

: Кіліан Мбаппе (180 мільйонів євро) Календар матчів у групі: Австрія (17 червня, 22:00), Нідерланди (21 червня, 22:00), Польща (25 червня, 19:00)



Франція є одним із претендентів на золото Євро / фото Getty Images

Заявка збірної Франції:

: Бріс Самба (Ланс), Майк Меньян (Мілан), Альфонс Ареоля (Вест Гем).: Бенжамен Павар (Інтер), Ферлан Менді (Реал), Дайо Упамекано (Баварія), Жюль Кунде (Барселона), Вільям Саліба (Арсенал), Жонатан Клосс (Марсель), Тео Ернандес (Мілан), Ібраїма Конате (Ліверпуль).: Едуардо Камавінга (Реал), Орельєн Чуамені (Реал), Нголо Канте (Аль-Іттіхад), Адріен Рабьо (Ювентус), Воррен Заїр-Емері (ПСЖ), Юссуф Фофана (Монако), Кінгслі Коман (Баварія).: Антуан Грізманн (Атлетіко), Олів'є Жиру (Мілан), Кіліан Мбаппе (ПСЖ), Усман Дембеле (ПСЖ), Рандал Коло Муані (ПСЖ), Маркус Тюрам (Інтер), Бредлі Барколя (ПСЖ).

Останні роки Франція апріорі вважається головним фаворитом усіх змагань. Результати це підтвержують – срібло Євро-2016 та ЧС-2022, перемога на ЧС-2018 та у Лізі націй-2021. Єдиним провалом став минулий чемпіонат Європи, де підопічні Дешама примудрились вилетіти від Швейцарії в 1/8 фіналу, виграючи 3:1.

За останні два роки "Ле Бле" змінились відчутно, адже завершили кар'єру Льоріс та Погба, не обходиться без травм Люка Ернандес, поступово здає і Жиру. Але французька молодь вміло затикає дірки та дає Дешаму душе широкий вибір гравців.

Відбір пройшов для Франції на одному диханні, навіть міцні Нідерланди не змогли відібрати у "Ле Бле" очок. В центрі поля замість Канте та Погба комфортно себе почувають Чуамені, Камавінга та Рабьо. Продовжує запалювати і Мбаппе, який у свої 25 вже досяг майже всього зі збірною.

Єдина ще не взята ціль для Кіліана – як раз чемпіонат Європи. Тому мотивації у команди буде достатньо, але вирішальним для команди буде півфінал. Саме там, ймовірно, на французів чекатиме інший топ-претендент на золото Англія.

Це єдина команда, яка може посперечатися із "Ле Бле" в кадровому питанні. Їх остання зустріч у чвертьфіналі ЧС-2022 показала, що "три леви" здатні дати бій Франції, але тоді Кейну не пощастило із промахом з пенальті в кінці гри.

Тому якщо підопічні Дешама пройдуть Англію, дорога до Кубка Анрі Делоне буде відкритою. Правда, фінал проти німців чи португальців може скластися доволі непередбачувано. У 2016 році на домашньому турнірі Франція це сповна відчула на своїй шкірі.

Орієнтовний стартовий склад: Меньян – Павар, Кунде, Саліба, Ернандес – Чуамені, Рабьо – Коман, Грізманн, Дембеле – Мбаппе.

Прогноз: 1/2 фіналу.

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