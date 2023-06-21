Вже сьогодні, 21 червня, в Румунії та Грузії стартує молодіжний чемпіонат Європи-2023. Серед 16-ти учасників турніру буде і збірна України U21.

До теми Україна починає шлях на Олімпійські ігри: все, що потрібно знати про молодіжне Євро-2023

Попри відсутність на змаганнях досвідчених гравців через віковий бар'єр, на Євро приїде достатньо зіркових гравців. Особливо приємно, що серед найбільш топових футболістів є і українець.

Мудрик очолив рейтинг

За даними Transfermarkt, Михайло Мудрик є найдорожчим учасником Євро-2023 разом із італійцем Сандро Тоналі. Ресурс оцінює гравців Челсі та Мілана у 50 мільйонів євро.

Топ-10 найдорожчих гравців-учасників Євро-2023 згідно з оцінками Transfermarkt:

МІСЦЕ ГРАВЕЦЬ КРАЇНА КОМАНДА ЦІНА 1 Михайло Мудрик Україна Челсі 50 мільйонів євро 2 Сандро Тоналі Італія Мілан 50 мільйонів євро 3 Джейкоб Ремзі Англія Астон Вілла 42 мільйона євро 4 Джорджо Скальвіні Італія Аталанта 40 мільйонів євро 5 Морган Гіббс-Вайт Англія Ноттінгем Форест 40 мільйонів євро 6 Майкл Олісе Франція Крістал Пелас 38 мільйонів євро 7 Еміль Сміт-Роу Англія Арсенал 35 мільйонів євро 8 Амін Гуїрі Франція Ренн 35 мільйонів євро 9 Ентоні Гордон Англія Ньюкасл 35 мільйонів євро 10 Харві Елліотт Англія Ліверпуль 35 мільйонів євро

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Найдорожчі збірні турніру

Загалом же вартість Михайла Мудрика оцінюється як майже половина вартості всієї молодіжної збірної України (103,5 мільйона). Все тому, що лише троє гравців коштують більше 10-ти мільйонів євро.

Окрім Мудрика, у топ-трійку входять гравці Шахтаря Анатолій Трубін (22 мільйони) та Георгій Судаков (11 мільйонів). Якщо ж брати рейтинг найдорожчих збірних турніру, то Україна посідає дев'яте місце::

Франція – 424,7 мільйона євро Англія – 419,9 мільйона євро Італія – 292,3 мільйона євро Іспанія – 230,3 мільйона євро Нідерланди – 187,7 мільйона євро Португалія – 165,7 мільйона євро Бельгія – 140,3 мільйона євро Німеччина – 124,4 мільйона євро Україна – 103,5 мільйона євро Швейцарія – 74,2 мільйона євро Хорватія – 68,7 мільйона євро Норвегія – 41,2 мільйона євро Грузія – 40,5 мільйона євро Румунія – 27,8 мільйона євро Ізраїль – 19,9 мільйона євро Чехія – 16,85 мільйона євро

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Нагадаємо, що підопічні Руслана Ротаня потрапили у групу до Іспанії, Хорватії та Румунії. Якщо наша команда потрапить у трійку найкращих команд турніру (без врахування Франції та Англії), то отримає путівку на Олімпійські ігри-2024.

Календар матчів збірної України U21 в групі: