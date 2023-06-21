Молодіжна збірна України лише втретє в історії пробилася на чемпіонат Європи. Але саме він дає змогу згодом взяти участь в Олімпійських іграх. У 2023 році для цього треба попасти в трійку призерів, щоб у 2024 році відправитися на Олімпіаду в Париж.

Детальніше Україна починає шлях на Олімпійські ігри: все, що потрібно знати про молодіжне Євро-2023

Суперниками українців в групі на молодіжному Євро-2023 стали збірні Іспанії, Хорватії та Румунії. Іспанці є не лише фаворитами цього квартету, але й усього турніру. А Румунія – одна з господарок турніру (матчі відбуваються в Бухаресті та Клуж-Напоці). Перший же матч українці проведуть проти збірної Хорватії, яка є одним з головних конкурентів нашої команди за вихід в плей-офф.

Матч Україна – Хорватія розпочнеться о 19:00.

Усі поєдинки молодіжного чемпіонату Європи-2023 з футболу покаже наживо сайт Суспільне Спорт. Також переглянути матчі нашої "молодіжки" на Євро-2023 можна у прямому ефірі на регіональних каналах Суспільного, які доступні на відеосервісі MEGOGO та платформі Volia TV.

Сайт 24 Каналу проведе текстову онлайн-трансляцію першого матчу збірної України U-21 на молодіжному Євро-2023 проти Хорватії. ВОна буде доступна в цій новині.