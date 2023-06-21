Уже сегодня, 21 июня, в Румынии и Грузии стартует молодежный чемпионат Европы-2023. Среди 16 участников турнира будет и сборная Украины U21.

По теме Украина начинает путь на Олимпийские игры: все, что нужно знать о молодежном Евро-2023

Несмотря на отсутствие на соревнованиях опытных игроков из-за возрастного барьера, на Евро приедет достаточно звездных игроков. Особенно приятно, что среди топовых футболистов есть и украинец.

Мудрик возглавил рейтинг

По данным Transfermarkt, Михаил Мудрик является самым дорогим участником Евро-2023 вместе с итальянцем Сандро Тонали. Ресурс оценивает игроков Челси и Милана в 50 миллионов евро.

Топ-10 самых дорогих игроков-участников Евро-2023 согласно оценкам Transfermarkt:

МЕСТО ДЕВУТЬ СТРАНА КОМАНДА ЦЕНА 1 Михаил Мудрик Украина Челси 50 миллионов евро 2 Сандро Тонали Италия Милан 50 миллионов евро 3 Джейкоб Рэмзи Англия Астон Вилла 42 миллиона евро 4 Джорджо Скальвини Италия Аталанта 40 миллионов евро 5 Морган Гиббс-Вайт Англия Ноттингем Форест 40 миллионов евро 6 Майкл Олисе Франция Кристал Пелас 38 миллионов евро 7 Эмиль Смит-Роу Англия Арсенал 35 миллионов евро 8 Амин Гуири Франция Ренн 35 миллионов евро 9 Энтони Гордон Англия Ньюкасл 35 миллионов евро 10 Харви Эллиотт Англия Ливерпуль 35 миллионов евро

Читайте также Молодежное Евро-2023: результаты матчей и турнирная таблица

Самые дорогие сборные турнира

В целом стоимость Михаила Мудрика оценивается как почти половина стоимости всей молодежной сборной Украины (103,5 миллиона). Все потому, что только трое игроков стоят больше 10 миллионов евро.

Кроме Мудрика, в топ-тройку входят игроки Шахтера Анатолий Трубин (22 миллиона) и Георгий Судаков (11 миллионов). Если же брать рейтинг самых дорогих сборных турнира, то Украина занимает девятое место:

Франция – 424,7 миллиона евро Англия – 419,9 миллиона евро Италия – 292,3 миллиона евро Испания – 230,3 миллиона евро Нидерланды – 187,7 миллиона евро Португалия – 165,7 миллиона евро Бельгия – 140,3 миллиона евро Германия – 124,4 миллиона евро Украина – 103,5 миллиона евро Швейцария – 74,2 миллиона евро Хорватия – 68,7 миллиона евро Норвегия – 41,2 миллиона евро Грузия – 40,5 миллиона евро Румыния – 27,8 миллиона евро Израиль – 19,9 миллиона евро Чехия – 16,85 миллиона евро

Следите с нами Украина – Хорватия: онлайн-трансляция матча молодежного Евро-2023

Напомним, что подопечные Руслана Ротаня попали в группу в Испанию, Хорватию и Румынию. Если наша команда попадет в тройку лучших команд турнира (без учета Франции и Англии), получит путевку на Олимпийские игры-2024.

Календарь матчей сборной Украины U21 в группе: