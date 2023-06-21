Уже сегодня, 21 июня, в Румынии и Грузии стартует молодежный чемпионат Европы-2023. Среди 16 участников турнира будет и сборная Украины U21.
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Несмотря на отсутствие на соревнованиях опытных игроков из-за возрастного барьера, на Евро приедет достаточно звездных игроков. Особенно приятно, что среди топовых футболистов есть и украинец.
Мудрик возглавил рейтинг
По данным Transfermarkt, Михаил Мудрик является самым дорогим участником Евро-2023 вместе с итальянцем Сандро Тонали. Ресурс оценивает игроков Челси и Милана в 50 миллионов евро.
Топ-10 самых дорогих игроков-участников Евро-2023 согласно оценкам Transfermarkt:
|МЕСТО
|ДЕВУТЬ
|СТРАНА
|КОМАНДА
|ЦЕНА
|1
|Михаил Мудрик
|Украина
|Челси
|50 миллионов евро
|2
|Сандро Тонали
|Италия
|Милан
|50 миллионов евро
|3
|Джейкоб Рэмзи
|Англия
|Астон Вилла
|42 миллиона евро
|4
|Джорджо Скальвини
|Италия
|Аталанта
|40 миллионов евро
|5
|Морган Гиббс-Вайт
|Англия
|Ноттингем Форест
|40 миллионов евро
|6
|Майкл Олисе
|Франция
|Кристал Пелас
|38 миллионов евро
|7
|Эмиль Смит-Роу
|Англия
|Арсенал
|35 миллионов евро
|8
|Амин Гуири
|Франция
|Ренн
|35 миллионов евро
|9
|Энтони Гордон
|Англия
|Ньюкасл
|35 миллионов евро
|10
|Харви Эллиотт
|Англия
|Ливерпуль
|35 миллионов евро
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Самые дорогие сборные турнира
В целом стоимость Михаила Мудрика оценивается как почти половина стоимости всей молодежной сборной Украины (103,5 миллиона). Все потому, что только трое игроков стоят больше 10 миллионов евро.
Кроме Мудрика, в топ-тройку входят игроки Шахтера Анатолий Трубин (22 миллиона) и Георгий Судаков (11 миллионов). Если же брать рейтинг самых дорогих сборных турнира, то Украина занимает девятое место:
- Франция – 424,7 миллиона евро
- Англия – 419,9 миллиона евро
- Италия – 292,3 миллиона евро
- Испания – 230,3 миллиона евро
- Нидерланды – 187,7 миллиона евро
- Португалия – 165,7 миллиона евро
- Бельгия – 140,3 миллиона евро
- Германия – 124,4 миллиона евро
- Украина – 103,5 миллиона евро
- Швейцария – 74,2 миллиона евро
- Хорватия – 68,7 миллиона евро
- Норвегия – 41,2 миллиона евро
- Грузия – 40,5 миллиона евро
- Румыния – 27,8 миллиона евро
- Израиль – 19,9 миллиона евро
- Чехия – 16,85 миллиона евро
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Напомним, что подопечные Руслана Ротаня попали в группу в Испанию, Хорватию и Румынию. Если наша команда попадет в тройку лучших команд турнира (без учета Франции и Англии), получит путевку на Олимпийские игры-2024.
Календарь матчей сборной Украины U21 в группе:
- 21 июня, 19:00. Украина – Хорватия
- 24 июня, 19:00. Румыния – Украина
- 27 июня, 21:45. Испания – Украина