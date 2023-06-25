Вихованець Барселони забив найшвидший гол Євро-2023: відео блискавичної атаки

Лідер групи В молодіжного чемпіонату Європи збірна Іспанії мінімально обіграла Хорватію завдяки голу Абеля Руїса. Єдиний забитий м'яч потрапив до історії турніру.

Капітан збірної Іспанії U21 Абель Руїс забив переможний м'яч на 20-й секунді матчу. Це новий рекорд молодіжних чемпіонатів Європи.

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Іспанці зуміли в дебюті матчу організувати стрімку атаку. Одразу після стартового свистка фланговий прохід гравця МанСіті Серхіо Гомеса завершився прострілом у штрафний майданчик, де Абель Руїс в один дотик переправив м'яч у сітку воріт "картатих".

Секундомір арбітра зафіксував взяття воріт на 20 секунді матчу. Цей гол став найшвидшим в історії чемпіонатів Європи. Попереднє досягнення було покращене на 9 секунд.

Найшвидші голи у фінальній частині молодіжного Євро

Абель Руїс, збірна Іспанії (груповий етап Євро-2023) – 20 секунд

Флоріан Вірц, збірна Німеччини (півфінал Євро-2021) – 29 секунд

Давид Розегнал, збірна Чехії (півфінал Євро-2002) – 41 секунда

Відео найшвидшого голу

Нагадаємо, що Іспанія виступає в одній групі з Україною. Обидві збірні після двох турів набрали максимальну кількість очок та забезпечили вихід у чвертьфінал. Переможець квартету В визначиться в очній зустрічі, яка відбудеться 27 червня.

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