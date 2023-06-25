Капитан сборной Испании U21 Абель Руис забил победный мяч на 20-й секунде матча. Это новый рекорд молодежных чемпионатов Европы.
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Испанцы сумели в дебюте матча организовать стремительную атаку. Сразу после стартового свистка фланговый проход игрока МанСити Серхио Гомеса завершился прострелом в штрафную, где Абель Руис в одно касание переправил мяч в сетку ворот "клетчатых".
Секундомер арбитра зафиксировал взятие ворот на 20-й секунде матча. Этот гол стал самым быстрым в истории чемпионатов Европы. Предыдущее достижение было улучшено на 9 секунд.
Самые быстрые голы в финальной части молодежного Евро
- Абель Руис, сборная Испании (групповой этап Евро-2023) – 20 секунд
- Флориан Вирц, сборная Германии (полуфинал Евро-2021) – 29 секунд
- Давид Розегнал, сборная Чехии (полуфинал Евро-2002) – 41 секунда
Видео самого быстрого гола
Напомним, что Испания выступает в одной группе с Украиной. Обе сборные после двух туров набрали максимальное количество очков и обеспечили выход в четвертьфинал. Победитель квартета В определится в очной встрече, которая состоится 27 июня.
Что известно об авторе самого быстрого гола
- Абель Руис – воспитанник академии Барселоны.
- В январе 2020 года каталонцы отдали форварда в аренду португальской Браге. А летом того же года португальцы выкупили трансфер Руиса за 8 миллионов евро.
- В июне 2021 года форвард Браги дебютировал в составе национальной сборной Испании, за которую отыграл 2 матча.
- Руис стал лучшим бомбардиром Испании в отборе на Евро. Нападающий отличился 7 голами.
- Однако на самом Евро-2023 забил пока 1 мяч.
- Трансферная стоимость 23-летнего нападающего составляет 10 миллионов евро.