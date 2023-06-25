Капітан збірної Іспанії U21 Абель Руїс забив переможний м'яч на 20-й секунді матчу. Це новий рекорд молодіжних чемпіонатів Європи.
До теми Молодіжне Євро-2023: результати матчів та турнірна таблиця
Іспанці зуміли в дебюті матчу організувати стрімку атаку. Одразу після стартового свистка фланговий прохід гравця МанСіті Серхіо Гомеса завершився прострілом у штрафний майданчик, де Абель Руїс в один дотик переправив м'яч у сітку воріт "картатих".
Секундомір арбітра зафіксував взяття воріт на 20 секунді матчу. Цей гол став найшвидшим в історії чемпіонатів Європи. Попереднє досягнення було покращене на 9 секунд.
Найшвидші голи у фінальній частині молодіжного Євро
- Абель Руїс, збірна Іспанії (груповий етап Євро-2023) – 20 секунд
- Флоріан Вірц, збірна Німеччини (півфінал Євро-2021) – 29 секунд
- Давид Розегнал, збірна Чехії (півфінал Євро-2002) – 41 секунда
Відео найшвидшого голу
Нагадаємо, що Іспанія виступає в одній групі з Україною. Обидві збірні після двох турів набрали максимальну кількість очок та забезпечили вихід у чвертьфінал. Переможець квартету В визначиться в очній зустрічі, яка відбудеться 27 червня.
Що відомо про автора найшвидшого голу
- Абель Руїс – вихованець академії Барселони.
- У січні 2020 році каталонці віддали форварда в оренду до португальської Браги. А вже влітку того ж року португальці викупили трансфер Руїса за 8 мільйонів євро.
- У червні 2021 року форвард Браги дебютував у складі національної збірної Іспанії, за яку відіграв 2 матчі.
- Руїс став найкращим бомбардиром Іспанії у відборі на Євро. Нападник відзначився 7 голами.
- Проте на самому Євро-2023 забив лише 1 м'яч.
- Трансферна вартість 23-річного нападника становить 10 мільйонів євро.