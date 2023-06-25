Капітан збірної Іспанії U21 Абель Руїс забив переможний м'яч на 20-й секунді матчу. Це новий рекорд молодіжних чемпіонатів Європи.

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Іспанці зуміли в дебюті матчу організувати стрімку атаку. Одразу після стартового свистка фланговий прохід гравця МанСіті Серхіо Гомеса завершився прострілом у штрафний майданчик, де Абель Руїс в один дотик переправив м'яч у сітку воріт "картатих".

Секундомір арбітра зафіксував взяття воріт на 20 секунді матчу. Цей гол став найшвидшим в історії чемпіонатів Європи. Попереднє досягнення було покращене на 9 секунд.

Найшвидші голи у фінальній частині молодіжного Євро

  • Абель Руїс, збірна Іспанії (груповий етап Євро-2023) – 20 секунд
  • Флоріан Вірц, збірна Німеччини (півфінал Євро-2021) – 29 секунд
  • Давид Розегнал, збірна Чехії (півфінал Євро-2002) – 41 секунда

Відео найшвидшого голу

Нагадаємо, що Іспанія виступає в одній групі з Україною. Обидві збірні після двох турів набрали максимальну кількість очок та забезпечили вихід у чвертьфінал. Переможець квартету В визначиться в очній зустрічі, яка відбудеться 27 червня.

Що відомо про автора найшвидшого голу

  • Абель Руїс – вихованець академії Барселони.
  • У січні 2020 році каталонці віддали форварда в оренду до португальської Браги. А вже влітку того ж року португальці викупили трансфер Руїса за 8 мільйонів євро.
  • У червні 2021 року форвард Браги дебютував у складі національної збірної Іспанії, за яку відіграв 2 матчі.
  • Руїс став найкращим бомбардиром Іспанії у відборі на Євро. Нападник відзначився 7 голами.
  • Проте на самому Євро-2023 забив лише 1 м'яч.
  • Трансферна вартість 23-річного нападника становить 10 мільйонів євро.