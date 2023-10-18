Сподівалися, що росіян не допустять: чи буде збірна Україна бойкотувати Євро-2023 з дзюдо

На початку листопада у Франції стартує чемпіонат Європи-2023 з дзюдо. Однак участь збірної України у континентальній першості під питанням.

Збірна Украни з дзюдо вже бойкотувала чемпіонат світу-2023, який відбувся у травні цього року в Досі (Катар). Тоді наша команда відмовилася від участі через допуск російських та білоруських спортсменів. Проте з того часу змінилася позиція Міністерства молоді та спорту, яка дозволяє участь нашої збірної, якщо представники країн-агресорів заявлені в нейтральному статусі.

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Невизначеність з чемпіонатом Європи

Наразі відомо, що Міжнародна федерація дзюдо (IJF) допустила до чемпіонату Європи 17 російських дзюдоїстів. Тож остаточне рішення про поїздку до Франції буде прийнято в п'ятницю, 20 жовтня. Тренерський штаб збірної України сподівається, що команда вирушить до Монпельє. Про це розповів головний тренер нашої команди Віталій Дуброва.

У п’ятницю зберемося з керівництвом федерації, будемо приймати рішення стосовно поїздки чи – ні. Але у нас вже придбані квитки, заброньований готель, триває підготовка до чемпіонату Європи. Сподівалися, що росіян все ж таки не допустять. Тим паче, що це Франція. Від початку війни французи не пускали їх у свою країну. Зараз бачимо, що, напевно, їм поставили візи, можливо якась інша ситуація. Ми остаточне рішення будемо приймати у п’ятницю,

– розповів Діброва.

За словами головного тренера, світова федерація дуже формально перевіряє російських дзюдоїстів на предмет нейтральності. Практично усіх спортсменів, яких заявляють на турнір, допускають до змагань.

Треба дивитися з того боку, що світова федерація досить проросійська. А європейська федерація – це сателіт світової, вони повністю дублюють їхні рішення. Напевно була якась перевірка, але у нашому виді спорту ці перевірки досить формальні. На 99% усіх спортсменів, яких росіяни заявляють, їх допускають до змагань,

– сказав головний тренер українських дзюдоїстів.