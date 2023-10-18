Сборная Украины по дзюдо уже бойкотировала чемпионат мира-2023, который состоялся в мае этого года в Дохе (Катар). Тогда наша команда отказалась от участия из-за допуска российских и белорусских спортсменов. Однако с тех пор изменилась позиция Министерства молодежи и спорта, разрешающая участие нашей сборной, если представители стран-агрессоров заявлены в нейтральном статусе.

Читайте также Дебютное "золото" Халматова и "бронза" Белодид: феерическое выступление украинцев на Гран-при в Загребе

Неопределенность с чемпионатом Европы

Известно, что Международная федерация дзюдо (IJF) допустила к чемпионату Европы 17 российских дзюдоистов. Так что окончательное решение о поездке во Францию будет принято в пятницу, 20 октября. Тренерский штаб сборной Украины надеется, что команда отправится в Монпелье. Об этом рассказал главный тренер команды Виталий Дуброва.

В пятницу соберемся с руководством федерации, будем принимать решения относительно поездки или нет. Но у нас уже приобретены билеты, забронированный отель, идет подготовка к чемпионату Европы. Надеялись, что россиян все-таки не допустят. Тем более что это Франция. С начала войны французы не пускали их в свою страну. Сейчас видим, что, наверное, им поставили визы, возможно, какая-то другая ситуация. Мы окончательное решение будем принимать в пятницу,

– рассказал Диброва.

По словам главного тренера, мировая федерация очень формально проверяет российских дзюдоистов на предмет нейтральности. Практически всех спортсменов, заявляемых на турнир, допускают к соревнованиям.

Надо смотреть с той стороны, что мировая федерация достаточно пророссийская. Европейская федерация – это сателлит мировой, они полностью дублируют их решения. Наверное, была какая-то проверка, но в нашем виде спорта эти проверки достаточно формальны. На 99% всех спортсменов, которых заявляют россияне, их допускают к соревнованиям,

– сказал главный тренер украинских дзюдоистов.