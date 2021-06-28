Євро-2020: хто вийшов в 1/4 фіналу та коли відбудуться матчі

З 26 до 29 червня відбуваються матчі 1/8 фіналу Євро-2020. Хто вийшов у чвертьфінал – у матеріалі Спорт 24.

Бельгія – Італія. 2 липня

У першій парі чвертьфіналістами стали збірні Бельгії та Італії. Бельгійці вибили чинних на той час чемпіонів Європи – збірну Португалії. Все у матчі вирішив єдиний гол Торгана Азара. Натомість Роналду не зумів забити. Якби він відзначився, то встановив би рекорд за кількістю голів за збірну. Поки в нього 109 влучних ударів, як і в іранця Алі Даеї.

Італія ж в 1/8 фіналу здолала опір збірної Австрії. Хоча зробила це лише в овертаймі. Основний час матчу закінчився без забитих голів. А вже в екстратаймі "скуадра адзурра" відзначилася двічі, хоча австрійці і скоротили відставання після цього. Але зрівняти рахунок не зуміли.

Чехія – Данія. 3 липня

Ще однією парою чвертьфіналістів, які зіграють 2 липня, стануть переможці пар Франція – Швейцарія та Хорватія – Іспанія

Хоча першим місце у чвертьфінал здобула збірна Данії. В матчі 1/8 фіналу данці розгромили збірну Уельсу, забивши одразу чотири голи.

Суперником данців стала збірна Чехії, яка дещо сенсаційно вибила в 1/8 фіналу збірну Нідерландів. Сприяло цій перемозі вилучення захисника нідерландців Де Лігта, після чого чехи забили двічі.

У чвертьфіналі 3 липня також зіграють переможці пар Швеція – Україна та Німеччини – Англія